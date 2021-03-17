ФСБ предотвратила теракт в Адыгее

В Адыгее сотрудники ФСБ предотвратили массовый теракт, который готовился в республике сторонником запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Об этом передает ТАСС со ссылкой на сообщение Центра общественных связей ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности на территории Республики Адыгея задержан выходец из Центрально-Азиатского региона, осуществлявший подготовку к террористическому акту в местах массового пребывания граждан", - цитирует информагентство сообщение ЦОС.

Известно, что по адресу проживания задержанного мужчины были обнаружены детали для изготовления самодельного взрывного устройства, а также поражающие элементы, которые могли привести к массовым жертвам в случае осуществления теракта. Кроме этого, у мужчины нашли флаг международной террористической организации "Исламское государство" и карту Майкопа, на которой были отмечены объекты для террористической атаки.

У задержанного изъяли средства связи, содержащие значительное количество террористического контента, интернет-инструкции по изготовлению средств террора, а также поддельные миграционные документы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "подготовка к террористическому акту" (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ).