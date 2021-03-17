ФСБ задержала иностранца, подозреваемого в подготовке теракта в Майкопе

ФСБ задержала выходца одного из государств Центральной Азии, который готовил теракт в торговом центре в Майкопе. На кадрах оперативной видеосъемки показано задержание предполагаемого террориста и его короткий допрос.

"Цель визита в Майкоп?" - спросил у задержанного сотрудник ФСБ. "Совершить теракт в торговом центре", - ответил он. "С какой целью?" - уточнил силовик. "Отомстить за братьев из исламского государства (ИГ - запрещена в РФ)", - пояснил подозреваемый.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, по адресу проживания задержанного в Адыгее обнаружены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства с поражающими элементами и флаг международных террористов ИГИЛ. Кроме того, у него нашли карту Майкопа с объектами предполагаемых терактов, магазинов и общественных зданий, средства связи, интернет-инструкции по изготовлению средств террора, поддельные миграционные документы.

В отношении задержанного следственным органом УФСБ возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о приготовлении террористического акта.