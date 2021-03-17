На юге России от коронавируса привьют 4000 сотрудников военкоматов

В Южном военном округе в преддверии весеннего призыва вакцинацию от коронавирусной инфекции пройдут более четырех тысяч сотрудников призывных пунктов.

Как сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа, полковник Вадим Астафьев, 1,7 тысячи человек уже получили оба компонента препарата. В ближайшее время оба компонента вакцины "Спутник-V" получат около 150 сотрудников призывных пунктов в Карачаево-Черкесии.

"Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа. Постановка прививок проводится на основании письменного согласия вакцинируемых. После введения препарата в течение получаса все пациенты находятся под контролем врачей", - пояснил Вадим Астафьев.

По его словам, всего в ЮВО на сегодняшний день двумя компонентами вакцины уже привито свыше 40 тыс. человек из числа военнослужащих, членов их семей, а также гражданского персонала.