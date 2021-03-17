На Кубани у подворья монастыря могут разместить мусорный полигон

В Тимашевском районе Кубани под новый полигон для захоронения ТКО выбрано место в километре от известного монастырского подворья. Монахи продолжают обрабатывать землю, выращивают овощи и фрукты, содержат пасеку и нескольких коров, снабжают молоком братию и прихожан храма. Тихая, мирная, святая жизнь на лоне природы... Мусорный полигон здесь будет абсолютно лишним. С просьбой разобраться в ситуации обратились местные жители в письме к "РГ".

"Нахождение такого объекта в прямой видимости со двора скита оскорбляет чувства верующих", - убеждены авторы обращения.

По данным краевого министерства ТЭК и ЖКХ, в регионе действует шесть операторов по вывозу мусора и запланировано 11 полигонов для его складирования. Выбором места для них власти занимаются давно, однако нередко, что называется "на глазок", без проведения установленных законом изысканий.

В Тимашевском районе под полигон еще в 2012 году отвели 35 гектаров в районе хутора Некрасов Роговского сельского поселения. Сюда входит балка, впадающая в реку Кирпили, несущую свои воды в Азовское море. Но кроме экологического здесь возник и серьезный нравственный конфликт, убеждены люди. Ведь строительство мусороперерабатывающего комплекса запланировали недалеко от могилы основателя Свято-Духова монастыря, известного старца схиархимандрита Георгия (Саввы). Земная жизнь почитаемого в православном мире батюшки завершилась в 2011 году, его похоронили в часовне на территории подворья монастыря на хуторе Некрасов. Батюшка так и завещал похоронить себя - в окружении живой природы, чтобы люди могли беспрепятственно прийти к нему на могилу со своими просьбами. И вот уже почти десять лет подворье является местом паломничества. По словам хуторян, свыше тысячи человек со всей России приезжают сюда в июне, на день памяти старца, а в обычные дни часовня не закрывается ни днем, ни ночью.

- Считаю не просто безнравственным, а кощунственным выбор места для полигона, - говорит прихожанка Свято-Духова монастыря Татьяна Терещенко. - Неужели те, кто принимал такое решение, Бога не боятся?

"Считаю не просто безнравственным, кощунственным выбор места для полигона"

Чиновники, при которых формировался участок под полигон, в муниципалитете уже не работают, однако алгоритм их действий подробно описан в официальном ответе "РГ" администрации Тимашевского района. Согласно полученной информации, "...решением Совета Роговского сельского поселения от 29 марта 2016 г. земельный участок с кадастровым номером 23:31:0101000:1615 был безвозмездно передан в государственную собственность Краснодарского края...".

Однако судьба его окончательно не определена. Как сообщили в пресс-службе администрации края, сейчас юристы изучают документы и оценивают все доводы, изложенные в многочисленных обращениях жителей района.

Как стало известно, к проведению проверок подключилась и прокуратура. Согласно поступившим в надзорное ведомство жалобам, "данный участок был определен в качестве места строительства объектов размещения отходов без проведения специальных (геологических, гидрологических и иных) исследований".

Мнение

Виктор Захарченко, художественный руководитель Кубанского казачьего хора, Герой Труда России:

- Нет спору, что с мусорными свалками надо бороться. Но делать это нужно исключительно вдумчиво, чтобы не уподобиться слону в посудной лавке из басни Крылова. Что касается запланированного места под полигон в Тимашевском районе, я убежден: свалки на святом месте быть не должно. Вспомним слова великого Пушкина: "Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу: любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам".