Посол Украины снова напомнил ФРГ о "моральном долге"

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник проявил извращенную логику, попытавшись возложить на Германию обязанность добиться передачи Крыма Киеву. Свои мысли он изложил в статье, опубликованной в газете Berliner Zeitung.

По его мнению, именно на ФРГ лежит "моральный долг" сыграть решающую роль в этом вопросе. А в качестве своего главного аргумента украинский дипломат приводит тот факт, что Германия несет "историческую ответственность" перед Украиной "за нацистскую тиранию, жертвами которой стали более восьми миллионов украинцев", о чем в современном немецком обществе вспоминать не принято. Германия дважды оккупировала Крым (в ходе Первой и Второй мировых войн), нацисты пытались создать из него собственную колонию, истребляя местное население, напомнил Мельник. По его словам, Германия отдаст свой долг Украине, если заставит Россию отказаться от полуострова.

Стоит отметить, что мечты украинского посла явно несбыточны. В Москве давно заявили, что крымский вопрос закрыт и пересматриваться не будет. Сам же Мельник уже приобрел в стране пребывания скандальную, не сказать комическую известность. В частности, в феврале он примерно с тем же набором тезисов, апеллируя к военному прошлому, обвинял президента Штайнмайера в поддержке России, и на этом основании требовал отказа от "Северного потока - 2". Тогда в Берлине заявили, что экскурсы Мельника в украинскую историю вызывают у них "полное непонимание".

Справедливости ради надо сказать, что в той же Berliner Zeitung вышла статься и российского посла Сергея Нечаева. В ней дипломат напоминает, что в 2014 году жители полуострова воспользовались закрепленным в Уставе ООН правом на самоопределение. Был организован мирный референдум, на котором крымчане однозначно высказались за общее будущее с Россией. Итоги голосования стали следствием переворота в стране, при котором были нарушены украинская конституция и все возможные нормы международного права.

"Те, кто не хотел признавать переворот и то, что произошло после него, объявлялись вне закона. Какие последствия это за собой повлекло, мы сегодня видим в Донбассе. Благодаря решению жителей Крыма о воссоединении с Россией (как это было на протяжении веков) удалось сохранить там мир", - отметил посол.

"Сегодня становится все более очевидно, что тогдашние события на Украине не случайны и не были краткосрочными "побочными явлениями революции". В этой стране по-прежнему под угрозой находятся неугодные политики, с ними борются, лишают имущества, в одночасье закрывают оппозиционные телеканалы, вводятся санкции против неудобных людей и организаций. Эти противоправные действия не имеют ничего общего с конституцией и законами Украины", - обратил внимание Нечаев, добавив, что почему-то Запад молчит в этой ситуации.