С появлением в 2002 году в Краснодаре центра грудной хирургии жители пятимиллионного края получили возможность современной диагностики и лечения кардиохирургической патологии.

За время своей работы центр неоднократно совершал настоящие прорывы в области новейших технологий.

Но в летний период на Кубань приезжают миллионы гостей отдохнуть и подлечиться. И иногда повышают статистику заболеваемости и даже смертности от сердечно-сосудистых недугов. Учитывая эту особенность курортного края, здесь в последние годы для оказания помощи при сердечно-сосудистых заболеваний организована работа еще 18 региональных сосудистых центров и восьми первичных сосудистых отделений. Такой разветвленной сети нет в других российских регионах.

Краснодарский центр грудной хирургии занимает второе место в стране по числу трансплантаций сердца и аортокоронарных шунтирований, третье место - по числу операций на открытом сердце с применением искусственного кровообращения, а также по количеству проводимых коронароангиопластик.

По словам главного кардиолога Краснодарского края Елены Космачевой, с созданием сосудистых центров в регионе вдвое снизилась смертность от инфаркта.

Даже в сложных случаях врачи научились спасать пациентов, но без приема необходимых лекарств в первый год риск повторного инфаркта остается очень высоким. При выписке из стационара после операции пациентов всегда предупреждают об этом: они получают рекомендации и рецепты на необходимые препараты.

По федеральной программе бесплатные лекарства получают пять категорий пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, не имеющих инвалидности

- В зависимости от заболевания приходилось ежемесячно тратить на лекарства от 5 до 10 тысяч рублей, - поясняет Космачева. - Далеко не все могут позволить выделить из семейного бюджета такие суммы. И многие спустя месяц-другой после выписки из больницы прекращали прием лекарств. Результатом становились повторные инфаркты, инсульты и прочие нежелательные события.

Юрию Старову из Красноармейского района сейчас 74 года. В анамнезе у станичника - два перенесенных инсульта и инфаркт. 12 лет назад он перенес первую операцию на сердце. Вспоминает, что, вернувшись тогда домой, он старался соблюдать все рекомендации врачей, хотя сделать это было сложно из-за стоимости назначенных лекарств. Но два года назад, после повторного шунтирования и удаления тромба, необходимые препараты он стал получать бесплатно, за счет бюджета края. А после принятия федеральной программы льготными препаратами стали обеспечивать всех пациентов, перенесших инфаркт, инсульт, чрезкожное коронарное вмешательство, аортокоронарное шунтирование и хирургическое лечение нарушения ритма, вне зависимости от того, есть ли у них инвалидность. Согласно регистру, на 1 января 2021 года общее количество пациентов высокого риска в крае составило 14 455 человек, 13 247 из них взяты на диспансерное наблюдение, 12 479 получают бесплатные лекарства, им было выписано около 39 тысяч рецептов. В 2021 году запланированы закупки таких лекарств общей стоимостью 323 миллиона рублей.

Власти Тюменской области не только позитивно восприняли новую программу, но и сами расширили круг льготников. Официально старт программе был дан в начале прошлого года, но заработала она не сразу - после завершения процедуры закупок. Первая партия лекарств поступила ближе к концу февраля. Их распределили по муниципалитетам, руководствуясь прежде всего интересами жителей глубинки. Программа позволяет выдавать препараты, указанные врачом в рецепте, про запас - на срок до шести месяцев. К максимальному периоду медики прибегают, если убедятся в "стабильных показателях состояния организма пациента".

- С одной меркой ко всем подходить нельзя, - поясняет замдиректора департамента здравоохранения Тюменской области, начальник управления лицензирования и лекарственного обеспечения Алексей Немков. - Для кого-то назначенный препарат может оказаться малоэффективным. Или течение заболевания может измениться. И тогда, вполне вероятно, потребуется замена. Решение принимает врач, который наблюдает пациента.

23 международных непатентованных наименования лекарств пациенты получат бесплатно

Не все сердечники строго соблюдают прием лекарств, порой и отказываются от них, считая, что теперь все в порядке. И обеспечение бесплатными препаратами - не только финансовый стимул, но и психологический.

"Осознание необходимости непрерывного лечения для них очень важно", - подчеркивает главный кардиолог области Олег Рейтблат. Как заметил Алексей Немков, очень желательно продлить срок льготного обеспечения. Наличие резерва лекарств из списка программы позволило перейти в 2021 год без малейших сбоев в их обеспечении, заверяет департамент здравоохранения. С учетом того, что 73 процента финансирования программы должен обеспечить сам регион, ожидаемые расходы областной казны составят в нынешнем году около 90 миллионов рублей. Тюменское правительство допускает и рост финансирования - при увеличении численности людей, имеющих право на участие в программе. Соответствующие предложения за подписью губернатора направлены в Минздрав России.

Точка зрения

Василий Кашталап, доктор медицинских наук, заведующий лабораторией патофизиологии мультифокального атеросклероза НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, Кемерово:

- Программа стратегически важна для нашего региона. Он индустриальный, люди очень дорожат своим рабочим статусом и не хотят терять его. В первый год после сердечно-сосудистого события или хирургического вмешательства пациент на время теряет трудоспособность или долго оформляет инвалидность. Нередко ему сложно найти средства для привычной жизни семьи, а тут еще и необходимость ежемесячно выделять немалую сумму на жизненно важные лекарства. Многие пациенты психологически и материально с этим не справляются. Мы видели по статданным повышение числа повторных инфарктов и инсультов, связанных с тем, что не удавалось на этом этапе привить пациентам привычку принимать нужные лекарства. И когда государство помогает в течение этого самого уязвимого периода предотвратить повторные катастрофы, которые случаются на фоне отмены терапии, это позволяет решить проблему и повышает готовность пациентов следовать нашим рекомендациям.

На наш взгляд, необходимо увеличивать срок действия программы и расширять перечень нозологий, по которым предоставляется такая помощь на период временной нетрудоспособности или оформления инвалидности, чтобы не было зазора между лечением в стационаре и включением в другие программы льготного лекарственного обеспечения. Например, включить в нее пациентов с сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, с нарушениями липидного обмена. Последние сейчас получают препараты-статины, которые включены в перечень из 23 лекарств. Но это минимум, 4 из 5 таких пациентов нуждаются в комбинированной терапии препаратами, которые одобрены в клинических рекомендациях. Мы, кардиологи и терапевты, составили свои конкретные предложения для нашего регионального минздрава, надеемся, что их рассмотрят и Минздрав России и Федеральный ФОМС.