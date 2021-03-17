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17.03.2021 16:48
Рубрика: Экономика

Туристам предложат железнодорожные круизы в Крым

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс" Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"
Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"

Российским туристам в 2021 году станет доступен новый вид путешествий в Крым - железнодорожные круизы. Соглашение о запуске турпоездов подписано на 27-й международной туристической выставке MITT-2021, проходящей в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве. Об этом сообщила пресс-служба минкурортов РК.

Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"
В составе крымских пассажирских поездов появятся вагоны-автовозы

- Цель подписанного соглашения - создание благоприятных условий для развития туризма и экологического просвещения, продвижение туристических объектов и маршрутов, повышение их доступности на поездах компании-перевозчика, - рассказали в ведомстве. - В 2021 году планируется совместная работа для формирования и запуска железнодорожных круизов в направлении на полуостров Крым и обратно.

Как уточнили "РГ" в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс", новый проект запускается для повышения привлекательности путешествий на поездах. И туристические маршруты появятся в 2021 году на уже существующих направлениях поездов "Таврия". А в 2022 году будут запущены и специальные туристические железнодорожные круизы.

- На регулярных рейсах специальные программы предложим в летний туристический сезон, - пояснила пресс-секретарь компании Оксана Ковальчук. - Их разработка ведется совместно с ГУП "Крымский туристский центр". С октября по май 2022 года планируется запуск железнодорожных круизов по тематическим маршрутам - эногастрономическому, экологическому и молодежному. Предполагается, что в стоимость туров войдет комплекс услуг, включающих сам проезд, а также экскурсионное сопровождение и размещение.

Стоимость таких круизов в Крым будет варьироваться в зависимости от сезонных тарифов перевозки, длительности туров, насыщенности экскурсионной программы и типа размещения: планируется запуск различных форматов отдыха и путешествий на поездах дальнего следования от экономичных до вагонов класса повышенной комфортности.

На западе Крыма создадут новый туристический кластер

Сейчас туроператоры предлагают автобусные туры в Крым с размещением в гостиницах полуострова, а также теплоходные круизы между Крымом и Краснодарским краем на лайнере "Князь Владимир", которые возобновятся в июле 2021 года.

Ранее компания-оператор железнодорожных перевозок в Крым заявила о запуске в Симферополь вагонов-автомобилевозов, на которых пассажиры поездов смогут перевозить на полуостров свои машины из Москвы и обратно.

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