Переехавшая в Крым из Приморского края семейная пара открыла в Симферополе первое на полуострове предприятие, на котором наладили производство уличной мебели из мусора. Из упаковок косметики, канистр из-под моющих средств и крышечек пластиковых бутылок штампуют лавки, скамейки, урны, кашпо для цветов и штакетник для забора.

У перспективного малого бизнеса важный экологический аспект: десятки тонн твердых бытовых отходов теперь будут перерабатывать, а не накапливать на переполненных мусорных полигонах. Но и польза очевидна: вторсырье поможет улучшить инфраструктуру общественных зон, парков, скверов и набережных. К сбору необходимого пластика подключились даже волонтеры и школьники.

- Давно хотели переехать в Крым и искали в интернете что-то необычное и интересное, чем можно было бы заняться на полуострове, чтоб принести пользу его экологии, - рассказала Алла Нырова, владелец предприятия. - Основатели компании Алексей Чехранов и Алексей Варламов разработали уникальную технологию создания полимер-песчаной смеси в 2018 году. Я наткнулась на их видеоролик о продаже франшизы, и мы стали такими же франчайзи, как и предприниматели из других регионов России. Открыв бизнес, мы начали расширять ассортимент продукции и попробовали разработать новые изделия, которые еще никто не создавал. Если раньше предлагались только лавочки и урны, то мы стали делать парковые диваны, которых нет в каталогах.

Цех заработал осенью 2020 года. В штате маленького предприятия - всего пять человек.

Я застал тот момент, когда из ПМС (машины для приготовления полимерно-песчаного композита) вылезала разогретая до нужной температуры серая масса, похожая на тесто.

- Дробленый пластик в смеси с песком нагревается до 170 градусов, плавится, и на выходе получается необходимый нам однородный композит, - комментирует технологический процесс инженер Кирилл Тарасенко. - Эта смесь укладывается в пресс-форму с определенным рисунком и прессуется. Минут через 15 мы получим необработанный "брусок" будущей скамейки.

Пока мастер загружает в ПМС новую порцию песчано-пластиковой "муки" для композитного теста, Кирилл показывает готовую продукцию - вот уже покрашенная лавочка для парка, вот кашпо, которое уже весной украсят цветы, а рядом - урна для мусора.

- Урна весит 50 килограммов, двухметровая лавочка со спинкой - 150, - продолжает экскурсию по цеху мой гид. - Изделия монолитные и антивандальные, разбить такую урну будет проблематично. Мы на них и прыгали, и жгли их, но они не горят, а при очень высоких температурах лишь деформируются. Наши партнеры опускали изделия в море и убедились, что и соленая вода им не навредит. А также ни жара, ни холод, ни ультрафиолет. Это позволяет устанавливать их в прибрежных зонах, не убирая в межсезонье. А служат скамейки из мусора гораздо дольше деревянных - срок эксплуатации больше 50 лет, есть пожизненная гарантия и сертификат. Только раз в четыре года надо красить.

Тем временем из пресс-формы рабочий достает готовый, то есть формованный брусок.

- За смену делаем около 20 штампов, - говорит завпроизводством предприятия Роман Мартышин. - В сутки это или восемь урн, или около четырех готовых лавочек вместе с ножками.

С еще горячего бруска срезают застывшие подтеки и заусенцы. Затем переносят его на усадочный стол, чтоб изделие не повело по оси. На последнем этапе, где занят другой рабочий - бруски шлифуют, обезжиривают и окрашивают в любой выбранный цвет.

- Мы используем только нетоксичные полимеры второй и четвертой категории, которые при плавлении не выделяют канцерогенные газы и формальдегид, - говорит Кирилл Тарасенко. - Обычные бутылки из прозрачного пластика нам не подходят. А годится стретч-пленка, крышечки от бутылок из-под газировки, молока и кефира, мягкие упаковки от молочных продуктов и порошка, бутылки и канистры из-под гелей для стирки. Собранный пластик больше не лежит где-то на полигонах, не разлагается в лесу, в море или в горах. Мы избавляемся от него, делая нашу планету чище. Не требуется и вырубать лес для изготовления обычной деревянной скамейки.

Для производства одной эколавочки необходимо около 40 килограммов пластика, 345 метров стретч-пленки и 80 килограммов песка. Поскольку раздельный сбор мусора в Симферополе и Симферопольском районе еще только планируют организовать (для этого госпредприятие "Крымэкоресурсы" купило 121 контейнер желтого цвета), предприниматели сами договариваются с различными компаниями и учреждениями о взаимовыгодном сборе сырья. Например, крупный производитель косметики "Крымская роза" включился в экологическую программу год назад. Собранные покупателями пустые пластиковые пузырьки от кремов и туалетной воды парфюмеры обменивают на свою готовую продукцию. За год с небольшим от крымчан и гостей полуострова получили около 7000 пластиковых упаковок.

- Они собирают для нас флаконы, а мы делаем из них красивые изделия, - объясняет Кирилл. - С ними и другими предприятиями работаем по программе взаимозачета: они могут получить скидку на нашу продукцию на стоимость собранного сырья из расчета 30 рублей за килограмм пластика. По такой же схеме работает с нами фирма косметики "Сибирское здоровье" в Симферополе, Алуште и Октябрьском. Да и любой крымчанин может собрать пластик и, сдавая его нам, получить скидку на стоимость покупаемого сырья.

С больницами и поликлиниками предприниматели договорились о сборе медицинских бахил. А один из благотворительных фондов организовал в школах полуострова акцию "Крышечки добра": деньги за собранный пластик направляются на помощь людям с онкологическими и паллиативными заболеваниями.

Гимназия N 1 Симферополя подключилась к сбору нетоксичного пластика, приучая школьников к экологическому мышлению. Всего в акции под руководством родительских комитетов поучаствовали 16 классов, силами которых собрано около 11 килограммов полимеров.

- Если у нас все пойдет, как задумывали, то мы вполне сможем сотрудничать и дальше, - говорит Ирина Гребенникова, директор гимназии N1 Симферополя. - Это имеет очень хороший воспитательный эффект. Сейчас мы подводим итоги этой акции, изучаем мнения родителей и детей. Одна эколавочка установлена в нашей гимназии, и она пользуется большим спросом.

Эколавочки уже украшают парки и скверы Симферополя и Бахчисарая. Фото: Илья Изотов/ РГ

Произведенные эколавочки сегодня уже можно увидеть и оценить в сквере у ДКП в Симферополе и возле памятника Исмаилу Гаспринскому в Бахчисарае, а урны - у входов в некоторые административные здания.

- Новая уличная мебель от местного производителя - это результат взаимодействия властей, общества и предпринимателей, благодаря чему городская среда становится более комфортной, - считает министр промышленной политики РК Александр Трянов. - Будем поддерживать крымских производителей, использовать такие изделия в благоустройстве зон отдыха и содействовать дальнейшей загрузке мощностей крымских производителей.

- Планируем расширяться и выводить на рынок новую линейку продукции - это геоплитка, террасная доска, заборчики. А недавно собрали белый пляжный топчан-диван, - делится планами Алла Нырова. - Есть идея организовать более широко сбор сырья, но это вопрос времени и возможностей. Планируется расширение и увеличение количества производственных линий.

Компетентно

Татьяна Бобра, завкафедрой геоэкологии Крымского федерального университета:

- Для решения мусорной проблемы в Крыму необходим цикл, включающий сбор, транспортировку, сортировку, переработку и утилизацию. Система раздельного сбора мусора будет эффективной только при дальнейшей переработке сортированных отходов. В 2000-х годах в Симферополе уже вводили такую систему, но, к сожалению, тогда это не дало положительных результатов. Во-первых, из-за отсутствия культуры раздельного сбора мусора у населения. Во-вторых, из-за отсутствия звена переработки - то есть разделенный при сборе мусор в итоге свозили на одну свалку.

Но сейчас у нас появляются предприятия по переработке пластика, бумаги и стекла. Этих мощностей пока недостаточно, но постепенно мы ликвидируем этот пробел. При ежегодно возрастающих объемах твердых коммунальных отходов (ТКО) в Крыму реальным решением проблемы будет только организация экотехнопарков, ядром которых станут мусороутилизирующие заводы. Это действенный способ избавиться от огромной массы накопленных отходов. При дефиците свободной земли занимать ее новыми полигонами ТКО просто недопустимо, поэтому нам нужны утилизационные заводы. Современные технологии, например, плазменного сжигания, позволяют практически свести на нет выбросы в окружающую среду тех же диоксинов, поэтому бояться таких заводов не стоит