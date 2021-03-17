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Рубрика: Общество

Доказательства преступления

В Севастополе обнаружено место массовой казни мирных жителей и военнопленных в 1942 году
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Крым № 55(8406)
В Севастополе на территории природного парка "Максимова дача" поисковики совместно со следственным комитетом обнаружили место массовой казни раненых советских военнопленных и мирных жителей, совершенной немцами в 1942 году. Найдены останки более 120 человек.
Поисковые работы на Максимовой даче завершены, но следствие продолжается. Фото: Крымова Юлия/ РГ Поисковые работы на Максимовой даче завершены, но следствие продолжается. Фото: Крымова Юлия/ РГ
Поисковые работы на Максимовой даче завершены, но следствие продолжается. Фото: Крымова Юлия/ РГ

Как рассказал "РГ" поисковик отряда "Память" Севастопольского объединения поисковых отрядов "Долг" Сергей Наталевич, местные жители знали, что на Максимовой даче в годы оккупации расстреливали людей, но точное место было неизвестно. В 2017 году рабочие копали ямы для посадки деревьев и наткнулись на кости. Тогда поисковые работы провести не удалось, поскольку захоронение находилось на особо охраняемой природной территории. К исследованию приступили осенью 2020 года в рамках проекта "Без срока давности".

Фото: U. S. Signal Corps
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- Обнаружены три ямы глубиной от 30 до 15 сантиметров, в которых находились расстрелянные военнослужащие. Подняты останки 23 человек, - сообщил Наталевич. - Все черепа имели пулевые отверстия в затылочной или лобной части. Кости лежали в анатомическом порядке. У некоторых были ампутации - это говорит о том, что здесь казнили раненых военнопленных, скорее всего, из госпиталей.

По словам поисковика, на этой территории в период обороны Севастополя 1941-1942 годов располагались три госпиталя, один - Военно-морского флота и два - Красной армии. Расстрелянные бойцы могли быть их пациентами. Поблизости найдены медицинские инструменты и другие предметы, вещи раненых. Среди них - более 20 смертных медальонов. Удалось прочитать надпись только на одном вкладыше - он принадлежал матросу Коваленко из морпогранчастей НКВД, который служил на сторожевом крейсере "Дзержинский".

Выполняя шурфовку местности, поисковики обнаружили рядом с ямами ров с останками и предположили, что они принадлежат мирным жителям. По словам Наталевича, захоронение было сильно повреждено в 1980-е годы, когда по этой территории проложили канализационный коллектор. Орудовали здесь и черные копатели, пытаясь найти ценности. Лишь четыре скелета из сотни расстрелянных сохранились в анатомическом порядке.

- Останки находились во рву длиной около 12 метров, который был заранее подготовлен - мы обнаружили его пол и стены, - рассказывает Наталевич. - Была выполнена эксгумация останков. Экспертиза следственного комитета показала, что они принадлежат людям в возрасте от 24 до 67 лет.

Работая в архивах, изучая рассекреченные документы, поисковики и следователи подтвердили, что на Максимовой даче найдено место, где в июле 1942 года карательный отряд Пауля Цаппа расстрелял мирных жителей.

- Расстреливались мирные жители, неугодные немцам, - продолжает поисковик. - В первую очередь евреи, цыгане, представители большевистской партии и члены их семей. Как пишут в воспоминаниях очевидцы, их вели сюда через весь город голыми, выводили с территории городской тюрьмы на площади Восставших и расстреливали здесь группами по 50 человек.

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Кубани
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Поисковики установили, что в Севастополе было не менее 16 мест расстрела, однако большинство попали в зону городской застройки и вряд ли сохранились.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Республике Крым и Севастополю, получены результаты четырех медико-криминалистических исследований останков, которые подтверждают, что давность массового захоронения на Максимовой даче соответствует периоду Великой Отечественной войны.

На месте расстрелов на Максимовой даче общественники и СК предложили установить памятный знак. Найденные останки будут захоронены на одном из кладбищ после окончания следствия.

Прямая речь

Елена Цунаева, сопредседатель центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь ООД "Поисковое движение России":

- В 2021 году мы продолжим работу над проектом "Без срока давности", который появился благодаря общественной инициативе и приобрел партнеров в лице силовых ведомств, в том числе следственного комитета. Найденные останки гражданских на местах массовой гибели становятся подтверждением архивных документов, воспоминаний о преступлениях, которые совершались 75-80 лет назад. Мы думали, что нам не придется доказывать, что нацизм - это страшно, что существовал геноцид. Но оказалось, что спустя 75 лет после Победы в этом есть необходимость и для нас самих, и для тех, кто пытается возродить нацизм.

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