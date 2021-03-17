В Волгограде обрушилась часть мельницы, пережившей Сталинградскую битву

В центре Волгограда обвалилась часть фронтона мельницы Гергардта. Прокуратура организовала проверку, сообщает пресс-служба областного управления надзорного ведомства.

Руины мельницы имеют статус объекта культурного наследия федерального значения. Памятник входит в состав музея-заповедника "Сталинградская битва".

В ходе надзорной проверки будет дана правовая оценка того, достаточны ли принимаемые меры по сохранности строения. При наличии оснований будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

- Обрушилась часть фронтона мельницы Гергардта, и это сразу стало главной новостью. Но никто не замечает, что мы уже почти потеряли руины дома директора и лаборатории, - прокомментировал председатель Совета регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Валерий Котельников.

16 февраля в Центральный совет ВООПИиК для передачи в правительство РФ отправили перечень объектов культурного наследия Волгоградской области, требующих полного комплекса научно-реставрационных работ. В этом списке - и все три руинированных памятника Сталинградской битвы, которые решили не восстанавливать после войны, а сохранить именно в таком виде. Это мельница Гергардта, здание командного пункта 138-й дивизии на "острове Людникова" и лаборатория на территории завода "Красный Октябрь".

По словам Котельникова, консервация этих памятников должна была проходить регулярно в течение последних 30 лет. Он оценивает принимаемые меры как недостаточные.