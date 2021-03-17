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17.03.2021 16:45
Рубрика: Происшествия

В Волгограде женщина с электрошокером напала на продавца салона связи

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

В салоне сотовой связи в Волгограде клиентка совершила разбойное нападение с целью забрать дорогой телефон, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

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Сообщение о происшествии в полицию поступило накануне. По словам 20-летнего сотрудника торгового заведения, в зал вошла женщина и попросила показать ей смартфон стоимостью 53 тысячи рублей. Внимательно выслушав рассказ продавца о технических характеристиках, покупательница выразила желание приобрести аппарат и достала кошелек. Сотрудник салона отвернулся и внезапно почувствовал удар электрошокера. Однако молодой человек смог обезоружить напавшую на него клиентку и не допустить хищения товара.

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы задержали 37-летнюю неработающую жительницу Иловлинского района Волгоградской области. Подозреваемая созналась в содеянном. Оказалось, что электрошокер она купила недавно, чтобы похитить дорогостоящую технику, сдать ее в скупку, а на вырученные деньги расплатиться с долгами.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Ее санкции подразумевают наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград

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