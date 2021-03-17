В одном из челябинских судов рассматривается необычное дело о разделе имущества бывших супругов. Муж при разводе потребовал внести в массу общих долгов обязательства по кредиту на пластическую операцию жены. Она же говорит, что согласилась скорректировать фигуру исключительно по прихоти мужа.

Если вы мужчина дальновидный и любящий считать деньги, десять раз подумайте, прежде чем инвестировать в женскую "красоту". Фото: EPA

- Случай уникальный, - считает челябинский адвокат Александр Щербинин, представляющий в суде интересы мужчины. - При разводах часто возникают споры из-за непогашенных кредитов, в том числе и взятых на оздоровление. Однако в данном случае единственным заемщиком является супруг, а результаты его "вложений" после развода остаются при жене.

Как удалось выяснить "РГ", кредит на сумму 200 тысяч рублей пошел на оплату обследования, анализов, самой пластической операции по увеличению бюста и послеоперационной реабилитации.

Супруги - вполне себе взрослые состоявшиеся люди. Они воспитывали двоих детей, имеют совместно нажитое имущество - жилье, автомобиль и многое другое. А потому судебный процесс обещает быть непростым. Как разделить инвестиции в "красоту"?

Муж говорит, что кредит на увеличение груди он взял с согласия и по поручению своей половины. Супруга в свою очередь заявляет, что ее в своей внешности все устраивало и без операции. Мол, это он ее заставил, сам кредит взял, пусть сам его и платит. Нечего было грезить о пышных формах! Определить, кто из них прав, будет непросто. Бесспорно только то, что пластическая операция не только не спасла брак, но, возможно, и ускорила его распад. Новым "приобретением" супруги попользовались меньше года, после чего подали на развод.

Впрочем, по мнению юриста, шансы разделить обязательства все-таки есть. Он намерен доказать в суде, что взятый его подзащитным займ был потрачен "на общие нужды семьи". Ведь супруги, как правило, вместе решают, на что им потратить деньги. Женщина могла отказаться корректировать фигуру, и тогда мужчине и в голову бы не пришло залезать в долги.

Устоявшейся практики по подобным делам нет

В соцсетях новость о споре супругов вызвала шквал ироничных комментариев. Кто-то предложил переложить весь кредит на супругу, но "за вычетом того времени, в течение которого ее новой грудью пользовался муж". Им тут же заметили, что, находясь в браке, муж исправно платил за все, а теперь этим как минимум должен заняться новый избранник супруги, если таковой появится. А если нет, то это станет стимулом поскорее его найти - "не пропадать же даром красоте"? Третьи предложили учесть степень износа "изделия" и провести вычет на его амортизацию. Супруге же предложили подать встречный иск о компенсации морального вреда за перенесенную операцию, которая не помогла спасти брак.

- Я пока не знаю всех тонкостей, - в свою очередь пояснил Щербинин. - Какой-то устоявшейся практики по подобным делам нет, и суд может встать как на одну, так и на другую сторону.