Челябинские металлурги будут наращивать сотрудничество с биржей Беларуси

Механизмы динамичной кооперации между субъектами Союзного государства все меньше зависят от внешних факторов: времени и пространства. Об этом эксперты, в частности, судят и по наращиванию объемов реализации металлопродукции на торгах Белорусской универсальной товарной биржи, активно функционирующей уже более пятнадцати лет.

Заинтересованность в более активном применении биржевого механизма проявили в среду сразу несколько крупных российских металлопроизводителей и металлотрейдеров. Они приняли участие в вебинаре по вопросам биржевой торговли с белорусскими партнерами при поддержке Министерства экономического развития Челябинской области, информирует БЕЛТА.

Свою заинтересованность в бизнес-сотрудничестве выразили представители "Челябинского кузнечно-прессового завода", "Литейный завод" и "Торговый дом ММК". Прежде всего, речь идет об увеличении поставок из столицы Южного Урала металлопроката, который пользуется в Синеокой стабильно высоким спросом на промышленных предприятиях.

По оценке начальника управления торгов БУТБ Евгения Бурейко, в настоящее время через биржевую площадку закупается около четверти от общей потребности РБ в данной продукции. "Ежедневно в торгах черными металлами и изделиями из них участвуют порядка 800 продавцов и покупателей, сумма сделок по итогам одной торговой сессии доходит до 2 млн евро", - уточнил он.

А за первые два месяца текущего года белорусские предприятия уже закупили более 62 тысячи тонн чермета, причем значительную долю от этого объема составил именно российский металл. "Поэтому для нас важно привлечь на биржевую площадку крупнейших российских металлопроизводителей, а Челябинская область - безусловный лидер в сфере черной металлургии. В свою очередь уральские металлургические заводы, выходя на торги, получают прямой доступ к отделам закупок ведущих белорусских промпредприятий. То есть выгода для обеих сторон очевидна", - резюмировал представитель биржи, добавив, что только в минувшем году на торгах было реализовано 859 тысяч тонн металлопродукции на общую сумму 1,2 млрд белорусских рублей.

Кстати, на БУТБ, уточняет агентство, продаются и сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.