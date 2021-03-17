Школа - это прежде всего правила. На уроках и экзаменах, в стандартах минпросвещения и требованиях Роспотребнадзора, в классных журналах и бесконечных отчетах. Повышать, добиваться, соответствовать - разбуди любого директора среди ночи, он сразу скажет, о каком приказе или инструкции речь и о своей мечте - сделать свое заведение образцовой образовательной площадкой, за счет чего только... Школа - это еще и дом с неписаными правилами, где образовывают и воспитывают, где учитель должен быть прав, а директор школы прав всегда - перед всеми. Если не стоит село без праведника, то и школа не может быть хорошей без морального авторитета руководителя. Репутация - бесценный капитал при любой цифре.

Что должно было случиться в уральском городе Златоусте, в котором меньше 30 школ, но в последние годы слишком часто возбуждались уголовные дела против руководителей образовательных учреждений, и один из них не нашел другого аргумента доказать свою честность перед учениками, учителями, своей семьей, как написать предсмертную записку?

"Он был очень порядочным человеком"

2 марта директор златоустовской школы N 1 Вячеслав Бородин взял отгул. Утром отвел в детский сад двойняшек. А во второй половине дня его нашли рядом с предсмертной запиской о давлении со стороны правоохранительных органов и опасении за семью и родных. В компьютере осталось заявление на имя прокурора Златоуста, в котором директор подробно описал визиты силовиков, изъятие документов и допросы. Это заявление Вячеслав Алексеевич написал накануне - просидел до двух часов ночи, но так и не отправил. Видимо, не очень верил, что это ему поможет.

Поводом для проверки школы оперативниками ОБЭП стал сигнал о том, что директор тащит все, что плохо лежит, фиктивно трудоустраивает сторонних людей и присваивает их зарплаты и премии. Этот донос вызвал шок в семье и коллективе. Бородин настолько болел за школу, которую с 2013 года фактически поднимал из руин, что даже из отпуска звонил и спрашивал, все ли в порядке. Не только копейки не брал, но нередко и свои кровные пускал на неотложные нужды.

- А как иначе? - рассказывает заместитель по учебно-воспитательной работе Наталья Виницкая. - Если что-то сломалось, ведь не станешь ждать, когда на ремонт деньги выделят - у нас тут "непрерывное производство". Конечно, Вячеслав Алексеевич и покупал, и ремонтировал. Причем, не только проверял работу, часто переодевался в робу и делал сам. Он подмечал любую мелочь, мог устроить крепкий разнос, но по характеру был человеком добрым, отходчивым.

Директора школ хотели сделать свои учреждения образцовыми инновационными площадками. А им предлагали плодить "мертвых душ" и искать спонсоров...

Наталья Яковлевна работает в 1-й школе больше семи лет и говорит, что это была старая, ничем не примечательная коррекционная школа-восьмилетка - такие гостям не показывают. Учились в ней тогда меньше четырехсот детей. А сегодня 644 ребенка, и набор каждый год растет. Бородин добился открытия 10-го и 11-го классов. "Когда появлялась возможность выиграть в конкурсе или заявиться на грант, он буквально загорался и убеждал, что надо только собраться, и мы всего добьемся", - добавляет Виницкая.

В актовом зале идет урок музыки. Младшеклассники "распеваются" - сидят в несколько рядов перед педагогом и тянут за ним от нижнего до верхнего "до". Восемь лет назад здесь была одна большая кладовка, куда сваливали вышедшую из строя мебель и прочий хлам. Теперь на полах ламинат, евроокна, настоящая сцена и даже акустика!

В коррекционном классе для отстающих - подобие игровой комнаты и интерактивная доска. Здесь после уроков дети остаются на дополнительные занятия. Школа, которой в этом году исполнится 60 лет, не в роскоши, но в чистоте и порядке.

Так же и в кабинете директора. Стены оштукатурены и покрашены в неброский зеленый цвет, мебель едва ли не скромнее, чем в классах. А единственное украшение - фотографии, кубки за спортивные победы и почетные грамоты.

- Знаете, это ведь я настояла, чтобы Слава подал заявление на должность директора школы, - рассказывает супруга Виктория. - Просто у него все получалось. Видимо, из-за лидерских качеств и спортивного характера. А первое, что он сделал - раздевалку для начальной школы. Малыши тогда просто сваливали свои вещи в комнату сторожа, прямо на пол. А столовая какая была? Я один раз зашла - тарелку супа на стол не поставишь, раскачивается. Табуретки - не поймешь, в чем душа держится. И как там дети обедали?

Свалившиеся подозрения в личной корысти Бородин переживал очень тяжело. Поначалу искренне считал, что скрывать ему нечего. Когда полицейские узнали, что он взял из школы одну из парт, сам привел их домой и объяснил, что привез ее на время, чтобы подготовить к школе двойняшек.

- Ну ведь это глупость! - вспоминает супруга. - У нас многодетная семья, не было лишнего стола, и он по договоренности с завхозом взял со склада одну парту, пока не купим свою. А ему говорят - присвоение вверенного имущества. Потом приехали на наш садовый участок и говорят: "А не такой ли точно забор вокруг школы стоит?" Хорошо, что и прутья, и шаг между ними другие оказались. А еще хорошо, что крышу у садового домика поменять не успели. Ржавое железо подозрений не вызвало...

Дальше - больше. Предложили чистосердечно признаться в финансовых махинациях. От отчаяния Бородин даже согласился пройти проверку на полиграфе, однако звонки и визиты силовиков продолжались. Таков уж маховик следствия: запустив, его уже не остановишь. В силу вступают "процедура" и "буква закона".

У директора школы - статус особый. Он и педагог, и хозяйственник, и негласный эталон стиля и морали - всегда перед перекрестком сотен глаз. Перспектива стать в родной школе "вором" и посмешищем, по всей видимости, оказалась для Бородина невыносимой.

- Слава начал звонить друзьям, советоваться, искать адвоката, - говорит Виктория. - Нам сказал, что страшно устал и готов уволиться, лишь бы все это побыстрее закончилось. Он был очень порядочным человеком... Я хочу только одного: чтобы его смерть не была напрасной.

"Информацией не располагаем"

В ГУ МВД региона ситуацию в Златоусте корреспонденту "РГ" комментировать отказались и даже не ответили на вопрос, сколько именно жалоб в адрес Бородина поступило в УБЭП. До руководителя златоустовского УБЭП дозвониться по-прежнему не удается. А официальный представитель городского УВД Ольга Аристова предложила обратиться за комментарием в пресс-службу полицейского главка региона - круг замкнулся.

Собственные источники "РГ" в правоохранительных органах подтвердили, что проверка проводилась по сигналу о "мертвых душах" в штате образовательного учреждения. Распоряжение их зарплатами и премиями является уголовно наказуемым деянием, какие бы благие цели при этом ни преследовались. Кстати, в пример привели уголовное дело задержанного накануне начальника Каслинского ОВД, собиравшего с сотрудников часть премий и тоже якобы не себе в карман. Однако теперь полицейский находится под домашним арестом, и ему грозит до четырех лет лишения свободы. Бородин же дожидаться такой развязки не захотел...

Как живется сейчас тем, кто писал жалобы и проверял его "по закону"? Живая душа Бородина и мертвые души здравствующих

Что случилось?! Не попытался защищаться, не записался на прием к начальнику полиции или прокурору, даже не отправил заявление. Чего так боялся? В полиции искренне удивляются такому страшному повороту.

В министерстве образования и науки Челябинской области тоже весьма лаконичны:

- Обстоятельства смерти директора сейчас изучают следственные органы, а информацией о сути претензий к школе мы не располагаем, - сообщила корреспонденту "РГ" первый заместитель министра и образования и науки Челябинской области Елена Коузова. - Если речь идет о "мертвых душах" в штате образовательного учреждения, то это нарушение закона, которым и должна заниматься полиция. Если же директор привлекал источники внебюджетного финансирования, то упрекнуть его не в чем.

Или крутитесь, или увольняйтесь

Зато знакомые с ситуацией жители Златоуста рассказали, что практика "латания дыр" в подведомственных муниципалитету учреждениях, что называется, "с бородой". При прежних "отцах города" для директоров образовательных учреждений даже специальный "ликбез" проводили, как потратить средства из фонда оплаты труда на ремонты, пожарную безопасность и прочие неотложные нужды. Заявляли: "Или крутитесь, или увольняйтесь".

Косвенно эту версию подтвердили и в городской администрации. Начальник управления образования Антон Туманов, в мэрии человек новый, сообщил, что бюджетные средства ежегодно выделяются на замену окон и прочие нужды школ, но их, конечно, всегда недостаточно: "Бородин активно искал спонсоров и работал в этом направлении очень успешно, это был очень ответственный и целеустремленный человек - всегда добивался поставленных целей".

Советник главы Златоуста Алексей Коновалов рассказал, что одним из первых шагов нового мэра стало требование подготовить так называемые "дефектные ведомости" о состоянии образовательных учреждений, чтобы определить, какого финансирования они потребуют после "просчетов" прежнего руководства.

Ничем не примечательную коррекционную "восьмилетку" Бородин превратил в современную среднюю школу. Фото: Николай Середин

Мальчики для битья

- Недофинансирование бюджетных учреждений в некоторых муниципалитетах поставлено на поток. Просто не закладываются деньги в бюджет, чтобы обеспечить все нормы и требования по содержанию этих объектов, - пояснила депутат Законодательного Собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова. - Вместо того, чтобы проявить инициативу и заявиться на участие в региональных программах, власти по старинке перекладывают ответственность на директоров, по сути, толкая их на должностные преступления. Ведь что такое "мертвые души"? Это нецелевое использование средств фонда оплаты труда, поступающих из вышестоящих бюджетов.

Депутат подсчитала, что только в Златоусте с 2015 по 2018 год за подобные прегрешения осуждены не менее восьми директоров образовательных учреждений. Правда, условно. Но после судимости работа с детьми для них закрыта. И опытные педагоги с большим стажем работы вынуждены были уйти из профессии и искать себе другое применение. Такая же участь, по словам Мухометьяровой, по всей видимости, ожидала и Вячеслава Бородина.

- Я в системе образования 23 года и больше 15 из них руководила дошкольным учреждением, - рассказала "РГ одна из попавших под суд директоров, пожелавшая остаться неизвестной. - Нас действительно принуждали вводить в штат фиктивных сотрудников, чтобы иметь средства на выполнение предписания надзорных инстанций, проведение семинаров, образовательных конференций и многого другого. А когда эти истории выходили наружу, в мэрии открещивались от нас, как от прокаженных. Между тем в ходе одного из разбирательств выяснилось, что в штате учреждения состояли в качестве методистов сотрудники мэрии, которые таким способом получали надбавку к зарплате.

- Все попавшие под "чистку" директора школ и детских садов Златоуста - очень яркие и профессиональные люди, - рассказала "РГ" бывший замначальника управления образования города Татьяна Рыбкина. - Они хотели сделать свои учреждения образцовыми инновационными площадками. А им предлагали плодить "мертвых душ" и искать спонсоров. Не заниматься тем, для чего они пришли в профессию, а латать крыши. Кроме того, при таком подходе у чиновников всегда имелась возможность легко избавиться от недостаточно лояльного руководителя или просто освободить кому-то место. То, что произошло с Вячеславом Алексеевичем, большая и общая трагедия. Хочется надеяться, что она станет и уроком, и приказом для искоренения этого зла. И заставит понять, что у каждого человека свой ресурс прочности.

- Ситуации будет дана уголовно-правовая оценка, - сообщил представитель следственного управления СК по Челябинской области Владимир Шишков. - Следственным отделом в городе Златоусте организована проверка всех обстоятельств и возможных мотивов смерти директора школы. Она продлится 30 дней.

...На могиле Вячеслава Бородина - свежие цветы. С ним простились сотни бывших выпускников, учеников, коллег, знакомых... Отец четверых детей ушел в 46 лет. Был жизнерадостным, открытым и полным сил человеком. Всего несколько недель назад. Почему трагический поступок оказался единственным аргументом для директора школы, чтобы доказать свою порядочность? Как живется сейчас тем, кто писал жалобы и проверял его "по закону"? Живая душа Бородина и мертвые души здравствующих.

P.S.

Многодетная семья Бородиных теперь, после потери кормильца, оказалась в очень непростой ситуации. Шесть лет назад, после рождения двойняшек, Вячеслав и Виктория, жившие тогда с детьми у его отца, решили взять в ипотеку трехкомнатную квартиру. Остаток долга по ней - миллион рублей. И выплачивать его теперь придется супруге и старшему сыну Ивану, который начал работать. А потому не только сочувствие, добрые слова и память нужны семье. Сейчас она нуждается в реальной поддержке.