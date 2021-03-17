Эпидемиолог: как сочетать прививки от клещевого энцефалита и от COVID-19

Весной традиционно встает вопрос о прививке против клещевого энцефалита. В этом году прививочная кампания идет одновременно с вакцинацией против коронавируса. Главный эпидемиолог Екатеринбурга, заместитель главного врача городского Центра медицинской профилактики Александр Харитонов рассказал журналистам, в каком порядке ставить эти прививки, что делать, если одна из плановых "против клеща" была пропущена и ожидается нынче ли пик активности паукообразных.

Если человеку необходимо поставить обе прививки, эксперт советует разделить их. Например, после прививания вторым компонентом от коронавируса можно ставить прививку от клещевого энцефалита. Либо сначала привиться "от клеща" и через месяц начать вакцинацию от COVID-19. Также эпидемиолог напомнил, что после прививки от энцефалита две недели нужно избегать мест, где могут быть клещи.

Лучший вариант - поставить первую прививку, если человек никогда ее не делал, осенью, а вторую весной, третью через год и потом каждые три года проходить ревакцинацию. Те, кто не успел привиться осенью, еще успевают сделать это весной с интервалом в один месяц, чтобы через две недели после второго укола начали вырабатываться антитела и человек мог чувствовать себя в безопасности.

По словам Харитонова, при наличии паспорта и полиса ОМС человек оплачивает только вакцину (425-525 рублей), осмотр врача и сама манипуляция бесплатна. Он отметил, что в аптеках Екатеринбурга сейчас доступны три отечественные препарата (импортного пока нет, а его поступление ожидается в небольших количествах).

Если какая-то из этих прививок была пропущена, эпидемиолог рекомендует за свой счет пройти обследование крови на содержание антител к клещевому энцефалиту. После этого нужно прийти с результатами к врачу, который решит, нужно ставить только один укол или же курс придется начать заново.

- Мы живем в эндемичном районе по клещевому энцефалиту. Он никуда не денется с Урала, поэтому каждый должен думать о том, как обезопасить себя и свою семью. В прошлом году было относительно спокойное лето по заболеваемости и обратившимся за медпомощью. В этом году активность будет на высоком уровне, это закономерно. Таяние снега, вероятно, затянется, но к маю клещей будет уже много, - сказал он.

По словам Харитонова, в прошлом году первое обращение с укусом клеща было зарегистрировано 23 марта. В этом году таких случаев пока не было. Вероятно, это связано с метеоусловиями: обилием снега и морозной зимой.