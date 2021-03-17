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Рубрика: Общество

Эпидемиолог: как сочетать прививки от клещевого энцефалита и от COVID-19

Текст: Юлия Мякишева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Весной традиционно встает вопрос о прививке против клещевого энцефалита. В этом году прививочная кампания идет одновременно с вакцинацией против коронавируса. Главный эпидемиолог Екатеринбурга, заместитель главного врача городского Центра медицинской профилактики Александр Харитонов рассказал журналистам, в каком порядке ставить эти прививки, что делать, если одна из плановых "против клеща" была пропущена и ожидается нынче ли пик активности паукообразных.

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Если человеку необходимо поставить обе прививки, эксперт советует разделить их. Например, после прививания вторым компонентом от коронавируса можно ставить прививку от клещевого энцефалита. Либо сначала привиться "от клеща" и через месяц начать вакцинацию от COVID-19. Также эпидемиолог напомнил, что после прививки от энцефалита две недели нужно избегать мест, где могут быть клещи.

Лучший вариант - поставить первую прививку, если человек никогда ее не делал, осенью, а вторую весной, третью через год и потом каждые три года проходить ревакцинацию. Те, кто не успел привиться осенью, еще успевают сделать это весной с интервалом в один месяц, чтобы через две недели после второго укола начали вырабатываться антитела и человек мог чувствовать себя в безопасности.

По словам Харитонова, при наличии паспорта и полиса ОМС человек оплачивает только вакцину (425-525 рублей), осмотр врача и сама манипуляция бесплатна. Он отметил, что в аптеках Екатеринбурга сейчас доступны три отечественные препарата (импортного пока нет, а его поступление ожидается в небольших количествах).

Фото: iStock
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Если какая-то из этих прививок была пропущена, эпидемиолог рекомендует за свой счет пройти обследование крови на содержание антител к клещевому энцефалиту. После этого нужно прийти с результатами к врачу, который решит, нужно ставить только один укол или же курс придется начать заново.

- Мы живем в эндемичном районе по клещевому энцефалиту. Он никуда не денется с Урала, поэтому каждый должен думать о том, как обезопасить себя и свою семью. В прошлом году было относительно спокойное лето по заболеваемости и обратившимся за медпомощью. В этом году активность будет на высоком уровне, это закономерно. Таяние снега, вероятно, затянется, но к маю клещей будет уже много, - сказал он.

По словам Харитонова, в прошлом году первое обращение с укусом клеща было зарегистрировано 23 марта. В этом году таких случаев пока не было. Вероятно, это связано с метеоусловиями: обилием снега и морозной зимой.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Вакцинация от коронавируса Опасно: клещи Прививки и вакцинация

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