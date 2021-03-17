По данным опроса, проведенного в ноябре 2020 года аппаратом Бориса Титова, 68,6 процента предпринимателей считают, что нуждаются в снижении налоговой нагрузки. При том что на федеральном уровне размер страховых взносов для МСП снизили с 30 до 15 процентов и предоставляли отсрочку по уплате налогов пострадавшим отраслям. (Справедливости ради надо отметить, что пострадавшими признаны далеко не все, кто фактически вынужден был приостановить работу. Выручка на 30 и более процентов снизилась у почти 65 процентов опрошенных, а меры поддержки получили не более 40.)

На региональном уровне уменьшили на 35 процентов налог на имущество для торговых центров, вновь зарегистрированным ИП "налоговые каникулы" продлили до 2024 года. Также позволили работать по патенту общепиту и рознице с площадью залов до 150 квадратных метров. Аптекам и обувным магазинам при переходе на упрощенную систему налогообложения (УСН) "доходы" установили ставку четыре процента вместо шести, пострадавшим отраслям - один.

Большая часть послаблений в 2021-м закончилась: сейчас бизнес вынужден оплачивать и текущие платежи, и отложенные

К сожалению, большая часть послаблений в 2021-м закончилась: сейчас бизнес вынужден оплачивать и текущие платежи, и отложенные, хотя отдельные виды деятельности до сих пор ограниченны. Например, кинотеатрам на Среднем Урале только недавно разрешили работать с 75-процентной загрузкой. К тому же с 1 января перестал действовать ЕНВД, самый популярный спецрежим.

Учитывая все это, было бы целесообразно на уровне субъекта РФ в 2021 году расширить применение патентов, включив в список все виды бытовых услуг, распространение наружной рекламы, в том числе на транспорте, хостелы и мини-отели площадью до 500 квадратных метров. Также предлагаю дифференцировать размер платежей по территориям в зависимости от численности населения (пока выделен только Екатеринбург).

Очень много поступает обращений от предпринимателей и о необходимости снижения до четырех процентов ставки по УСН "доходы" для всех переходящих на нее с ЕНВД в 2021-2022 годах. Предприятия вынуждены нести серьезные затраты на бухгалтерское обслуживание из-за сложностей администрирования.

Кроме того, бизнес считает логичным распространить пониженную ставку на розничную торговлю всеми видами маркированных товаров, а не только лекарствами и обувью, ведь патент они использовать не вправе. Очень остро эта проблема стоит для магазинов, реализующих не одну товарную группу (одежда и обувь), и универсальных торговых точек в глубинке. Среди других предложений - отменить на 2020-2024 годы транспортный налог для грузовых автомобилей экокласса Евро-5 и выше независимо от года выпуска.

Еще одна наша инициатива касается мониторинга использования инвествычета по налогу на прибыль организаций. На Среднем Урале он предоставляется участникам нацпроекта "Производительность труда": ставка для них снижена до 10 процентов, размер вычета составляет 50 процентов от расходов текущего периода. Однако в 2020-м заинтересовались такой мерой господдержки всего три предприятия из 70-ти. Чтобы расширить круг потенциальных получателей вычета, необходимо упрощать администрирование.