На региональном уровне уменьшили на 35 процентов налог на имущество для торговых центров, вновь зарегистрированным ИП "налоговые каникулы" продлили до 2024 года. Также позволили работать по патенту общепиту и рознице с площадью залов до 150 квадратных метров. Аптекам и обувным магазинам при переходе на упрощенную систему налогообложения (УСН) "доходы" установили ставку четыре процента вместо шести, пострадавшим отраслям - один.
К сожалению, большая часть послаблений в 2021-м закончилась: сейчас бизнес вынужден оплачивать и текущие платежи, и отложенные, хотя отдельные виды деятельности до сих пор ограниченны. Например, кинотеатрам на Среднем Урале только недавно разрешили работать с 75-процентной загрузкой. К тому же с 1 января перестал действовать ЕНВД, самый популярный спецрежим.
Учитывая все это, было бы целесообразно на уровне субъекта РФ в 2021 году расширить применение патентов, включив в список все виды бытовых услуг, распространение наружной рекламы, в том числе на транспорте, хостелы и мини-отели площадью до 500 квадратных метров. Также предлагаю дифференцировать размер платежей по территориям в зависимости от численности населения (пока выделен только Екатеринбург).
Очень много поступает обращений от предпринимателей и о необходимости снижения до четырех процентов ставки по УСН "доходы" для всех переходящих на нее с ЕНВД в 2021-2022 годах. Предприятия вынуждены нести серьезные затраты на бухгалтерское обслуживание из-за сложностей администрирования.
Кроме того, бизнес считает логичным распространить пониженную ставку на розничную торговлю всеми видами маркированных товаров, а не только лекарствами и обувью, ведь патент они использовать не вправе. Очень остро эта проблема стоит для магазинов, реализующих не одну товарную группу (одежда и обувь), и универсальных торговых точек в глубинке. Среди других предложений - отменить на 2020-2024 годы транспортный налог для грузовых автомобилей экокласса Евро-5 и выше независимо от года выпуска.
Еще одна наша инициатива касается мониторинга использования инвествычета по налогу на прибыль организаций. На Среднем Урале он предоставляется участникам нацпроекта "Производительность труда": ставка для них снижена до 10 процентов, размер вычета составляет 50 процентов от расходов текущего периода. Однако в 2020-м заинтересовались такой мерой господдержки всего три предприятия из 70-ти. Чтобы расширить круг потенциальных получателей вычета, необходимо упрощать администрирование.