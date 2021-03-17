Новости

Вратарь сборной РФ и "Краснодара" Сафонов вернулся к тренировкам 16:49
Посол Украины снова напомнил ФРГ о "моральном долге" 16:37
ФАС начала внеплановые проверки производителей куриного мяса и яиц 16:36
Более 90 процентов бюджетных мест получат региональные вузы 16:36
Краснов: По нацпроектам предотвращены картельные сговоры на 7 млрд рублей 16:35
Уголовное дело на певца Тиму Белорусских передано в суд 16:29
Участок "оранжевой" линии метро закроют на две недели 16:09
Вяльбе сравнила невесту лыжника Большунова с женой декабриста 15:57
Путин потребовал пресечь вывод из РФ цифровых финансовых активов 15:56
Владислав Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея 15:47
Путин призвал следить за картельными сговорами 15:39
Два столичных легкоатлетических турнира вошли в ТОП-15 рейтинга World Athletics 15:39
Путин поручил проанализировать причины снижения раскрываемости преступлений 15:35
Законопроект об отечественных "зеленых" продуктах принят в первом чтении 15:32
В Доме кино покажут фильм о пленении СБУ двоих российских моряков 15:30
Путин требует законных и справедливых приговоров суда 15:28
Путин призвал оперативно реагировать на попытки дестабилизации в России 15:21
Путин поручил рассматривать в приоритетном порядке обращения семей с детьми 15:19
На платформе "Смотрим" появились фильмы, доступ к которым ограничил YouTube 15:17
В Тульской области семья погибла от отравления газом 15:16
Москвичи обсудят благоустройство Крутицкой набережной 15:15
Дело о резонансном убийстве кемеровской студентки вернули прокурору 15:10
Силуанов рассказал о новых правилах инвестирования из ФНБ 15:07
Путин поручил решить проблему необоснованного роста тарифов на ЖКХ 15:01
В Челябинске завели дело о хищении 16,5 млн рублей при ремонте театра 14:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
17.03.2021 16:11

Что вместо ЕНВД?

Текст: Елена Артюх (уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области)
Российская газета - Экономика УРФО № 57(8408)
По данным опроса, проведенного в ноябре 2020 года аппаратом Бориса Титова, 68,6 процента предпринимателей считают, что нуждаются в снижении налоговой нагрузки. При том что на федеральном уровне размер страховых взносов для МСП снизили с 30 до 15 процентов и предоставляли отсрочку по уплате налогов пострадавшим отраслям. (Справедливости ради надо отметить, что пострадавшими признаны далеко не все, кто фактически вынужден был приостановить работу. Выручка на 30 и более процентов снизилась у почти 65 процентов опрошенных, а меры поддержки получили не более 40.)

На региональном уровне уменьшили на 35 процентов налог на имущество для торговых центров, вновь зарегистрированным ИП "налоговые каникулы" продлили до 2024 года. Также позволили работать по патенту общепиту и рознице с площадью залов до 150 квадратных метров. Аптекам и обувным магазинам при переходе на упрощенную систему налогообложения (УСН) "доходы" установили ставку четыре процента вместо шести, пострадавшим отраслям - один.

Большая часть послаблений в 2021-м закончилась: сейчас бизнес вынужден оплачивать и текущие платежи, и отложенные

К сожалению, большая часть послаблений в 2021-м закончилась: сейчас бизнес вынужден оплачивать и текущие платежи, и отложенные, хотя отдельные виды деятельности до сих пор ограниченны. Например, кинотеатрам на Среднем Урале только недавно разрешили работать с 75-процентной загрузкой. К тому же с 1 января перестал действовать ЕНВД, самый популярный спецрежим.

Фото: iStock
Переход с ЕНВД на упрощенное налогообложение продлится до 31 марта

Учитывая все это, было бы целесообразно на уровне субъекта РФ в 2021 году расширить применение патентов, включив в список все виды бытовых услуг, распространение наружной рекламы, в том числе на транспорте, хостелы и мини-отели площадью до 500 квадратных метров. Также предлагаю дифференцировать размер платежей по территориям в зависимости от численности населения (пока выделен только Екатеринбург).

Очень много поступает обращений от предпринимателей и о необходимости снижения до четырех процентов ставки по УСН "доходы" для всех переходящих на нее с ЕНВД в 2021-2022 годах. Предприятия вынуждены нести серьезные затраты на бухгалтерское обслуживание из-за сложностей администрирования.

Кроме того, бизнес считает логичным распространить пониженную ставку на розничную торговлю всеми видами маркированных товаров, а не только лекарствами и обувью, ведь патент они использовать не вправе. Очень остро эта проблема стоит для магазинов, реализующих не одну товарную группу (одежда и обувь), и универсальных торговых точек в глубинке. Среди других предложений - отменить на 2020-2024 годы транспортный налог для грузовых автомобилей экокласса Евро-5 и выше независимо от года выпуска.

Еще одна наша инициатива касается мониторинга использования инвествычета по налогу на прибыль организаций. На Среднем Урале он предоставляется участникам нацпроекта "Производительность труда": ставка для них снижена до 10 процентов, размер вычета составляет 50 процентов от расходов текущего периода. Однако в 2020-м заинтересовались такой мерой господдержки всего три предприятия из 70-ти. Чтобы расширить круг потенциальных получателей вычета, необходимо упрощать администрирование.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Налоги на малый бизнес Налоговое законодательство

Главное сегодня

В Евросоюзе назвали российский "Спутник V" хорошей вакциной
Путин поручил решить проблему необоснованного роста тарифов на ЖКХ
Германия попыталась отговорить США от санкций против "Северного потока-2"
МИД РФ выразил протест в связи с инцидентом в Киеве
Минэнерго: Предпосылок для повторения топливного кризиса нет