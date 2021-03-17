На Ямале ищут хозяина собаки, которая покусала восемь человек

В ямальском поселке Аксарка и окрестностях ищут владельца собаки, которая покусала восьмерых местных жителей.

Пострадавшим поставили вакцину против бешенства, врачи наблюдают за их состоянием.

"Поиски владельца животного продолжаются. Но сейчас очень важно не упустить время - угроза распространения бешенства в районном центре вполне реальна", - говорит замглавы администрации Приуральского района Андрей Шоля.

По его данным, пробы, взятые у агрессивного пса, выслали в Москву для проверки. При этом уже сейчас можно сказать: диагноз, поставленный ямальскими ветеринарами после визуального осмотра собаки, лаборатория с высокой долей вероятности подтвердит.

Жителей Аксарки просят не контактировать с животными, а обо всех случаях нападения собак или их неадекватного поведения в общественных местах сообщать по телефону ЕДДС - 112.

"Если есть возможность, сфотографируйте агрессивное животное. Это значительно облегчит поиск хозяина и привлечение его к ответственности", - подчеркнули в администрации.

Салехардский центр ветеринарии в связи с подозрением на бешенство просит владельцев питомцев бесплатно привить их. Сделать это можно на улице Нагорная, 8. Подробная информация - по телефону 8 (34922) 4-0010.