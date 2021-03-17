На Урале ГУФСИН предостерегли от призывов к уклонению от конкуренции

Челябинскому ГУФСИН выдано официальное предостережение за размещение на сайте информации о преимуществах заключения контрактов с единственным поставщиком, которым по закону может стать тюремное ведомство. Такие действия могут рассматриваться как нарушение закона о защите конкуренции, передает в среду региональное УФАС.

- На сайте ГУФСИН появилось объявление о приглашении к сотрудничеству в области металлообработки, деревообработки, производства продуктов питания, легкой промышленности и сельского хозяйства, - сообщила представитель УФАС Наталья Мартынюк. - Далее описывались преимущества заключения государственных и муниципальных контрактов с учреждениями уголовно-исполнительной системы, как единственным поставщиком, в обход конкурентных процедур.

Стоит отметить, что насторожившее антимонопольщиков предложение не бросается в глаза, а спрятано в разделе "Производственная деятельность" с каталогом продукции, прайс-листом и другой рекламной информацией. Однако потенциальным заказчикам действительно предлагают заключить контракт с ГУФСИН, чтобы избежать рисков взаимодействия с сомнительными поставщиками, сократить время и расходы на проведение процедур, а главное упростить саму закупку в сравнении с конкурентными способами определения победителя.

Закон действительно позволяет заключать контракты с исправительными учреждениями, как с единственным поставщиком. Однако эта возможность не должна быть использована, как способ уклонения от конкуренции, считают в антимонопольном ведомстве. А размещенная ГУФСИН информация способна мотивировать потенциальных заказчиков на выбор закупки у единственного поставщика. При этом Законом о контрактной системе приоритет отдан конкурентным способам. А контракты с единственным поставщиком должны заключаться только в исключительных случаях.

В ГУФСИН с претензиями антимонопольщиков не согласились и считают, что информация о преимуществах сотрудничества с исправительными учреждениями не никак не нарушает действующего законодательства.

- Наше объявление носит исключительно информационный характер, - сообщила руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова. - В соответствии с Уголовно-исполнительным Кодексом РФ, каждый осужденный обязан трудиться на работах, определенных администрациями учреждений. И наша задача - обеспечить наличие рабочих мест, привлекая к сотрудничеству, в том числе и сторонние организации. Они сами определяют, с кем им работать, а мы лишь предлагаем сделать правильный выбор.

Обеспечение заказами исправительных учреждений преследует прежде всего воспитательные цели. Осужденные получают зарплату, имеют возможность поддержать свои семьи. Заработанные ими деньги идут на погашение исков потерпевших, оплату их содержания. Все это позволяет осужденным встать на путь исправления. Именно поэтому закон разрешает заключать с исправительными учреждениями контракты без проведения конкурентных процедур, отметили в ведомстве.