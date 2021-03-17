В конце прошлого года Сысертский городской округ подписал соглашение о партнерстве с Лаишевским районом Республики Татарстан. Муниципалитеты договорились развивать торгово-экономические отношения, взаимодействовать в таких областях, как культура, образование, туризм, обмениваться опытом. Что стоит за этими намерениями и чем территории оказались интересны друг другу, мы попросили рассказать первых лиц - главу Сысертского ГО Дмитрия Нисковских и главу Лаишевского района Ильдуса Зарипова.

Ильдус Зарипов (слева) и Дмитрий Нисковских надеются, что не только местные власти, но и работающий на территориях бизнес найдет точки соприкосновения. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Как возникла идея межмуниципального партнерства?

Дмитрий Нисковских: Мы ежегодно проводим на своей территории большой праздник - Сабантуй, в районе есть ряд поселений, где преимущественно живут татары и башкиры. В прошлом году, когда отмечалось столетие Республики Татарстан, мы задумались: а почему у нас до сих пор нет побратимских отношений с городами и районами этой республики? Обратились в представительство Татарстана - и нам посоветовали Лаишевский район.

Почему именно он?

Дмитрий Нисковских: Сысерть называют "уральской Рублевкой", Лаишево - "татарской Рублевкой". Территории очень похожи: по площади, близости к крупному городу, количеству жителей, развитию. Более того, оказалось, мы тесно связаны исторически. К примеру, известные екатеринбургские купцы Агафуровы родом из Лаишевского района. Представительство Республики Татарстан в Екатеринбурге находится рядом с их домом-музеем. В Лаишево когда-то была крупная караванная ярмарка, куда везли металл с заводов Сысерти. Уроженец Лаишево - известный поэт Гавриил Державин - в начале XIX века был представителем владельцев Сысертского завода. В прошлом году мы с Ильдусом Зариповым одновременно получали гранты - буквально стояли на одной сцене. Мы выиграли тогда средства на благоустройство исторического центра, они - на строительство экстрим-парка. И таких примеров масса.

Ильдус Зарипов: Действительно, есть много точек соприкосновения, и мы видим перспективы сотрудничества. С нами в Екатеринбург приехали наши предприниматели, один из них занимается аквакультурой, разводит осетровых, форель. Первоначальный капитал он заработал в Сысертском районе. Сейчас у него очень серьезный бизнес, почти миллиардные вложения. Пока больше работает на воспроизводство рыбных запасов российских рек - Волги, Камы, Оби. В этом году запускает рыбозавод, продукция которого уже пойдет на продажу. Кроме того, у них есть каскад озер, куда выпускают рыбу - это площадки для отдыха с доступной рыбалкой и зимой, и летом.

Когда жители сами определяют приоритеты, начинают понимать, что невозможно сделать все и сразу, учатся договариваться, да и просто включаются в процесс развития территории

Дмитрий Нисковских: Да, с точки зрения туризма Лаишевский район - великолепная территория. Взять только Камское море - место, где сливаются две реки…

Ильдус Зарипов: Даже три: Мёша, Кама и Волга. Ширина - 43 километра, почти настоящее море. Для туризма есть вся инфраструктура - в нее было вложено 140 миллионов рублей. Летом сюда ежедневно приезжает до 15 тысяч отдыхающих - не только татарстанцы, но и жители других регионов России. Есть у нас еще одна любопытная территория - поселок Семрук, место съемок фильма "Зулейха открывает глаза". Киношники должны были снести декорации, но по просьбе жителей оставили, туда стали приезжать отдыхающие - до тысячи человек в день. Теперь создается проект благоустройства, и вскоре появится еще одно общественное пространство.

Сысертский ГО тоже развивает туризм. Сотрудничать планируете в этом направлении?

Дмитрий Нисковских: Не только. Хотелось бы выстроить взаимоотношения между малым и средним бизнесом. У крупного, понятно, деловые цепочки уже есть. Пока мы только знакомимся, присматриваемся друг к другу. Когда в ОЭЗ "Титановая долина", расположенной на нашей территории, узнали о приезде делегации из Лаишевского района, отправили в муниципалитет запрос - заинтересовались одним предприятием из тех мест. Сферы культуры, образования могут сотрудничать - допустим, в организации детского отдыха в летний период. Наше партнерство еще в самом начале пути, но мы уже успели познакомиться с интересным опытом, например, узнали, как в Лаишевском районе вовлекают население в реализацию проектов.

И как же?

Ильдус Зарипов: Программа самообложения граждан существует в республике с 2014 года и предназначена для малых населенных пунктов. Жители на собраниях, сельских сходах решают, что нужно построить или отремонтировать в их деревне, и собирают деньги: где-то по 500 рублей с каждого взрослого, по тысяче, есть примеры, когда по 5000 собирают. Республика к этой сумме добавляет в четыре раза больше. Допустим, собрала деревня два миллиона, субъект РФ дает еще восемь, и в итоге десять миллионов направляют туда, куда решили жители: на ремонт улицы, тротуара, обустройство родника, восстановление или создание памятника. Схема работы, как и с бюджетными средствами: проводятся торги, определяется подрядчик.

И люди скидываются?

Ильдус Зарипов: Да! Поначалу, конечно, было недоверие. Мы много ездили по деревням, объясняли суть, и в итоге все заработало. Раньше я возглавлял другой район, там за пять лет благодаря этой программе удалось привести в нормальное состояние все улицы, переулки и закоулки каждой деревни. Все дороги со щебеночным покрытием, кое-где приступили к асфальтированию. Везде установили пожарные гидранты, построили и обустроили памятники погибшим на войне. Но там в обсуждении участвуют сто процентов населения. Здесь, в Лаишево, сложнее: жители четырех сельских поселений никак не могут договориться, а это обязательное условие. Три года назад республика хотела закрыть программу - сложно было с бюджетом, но все же ее сохранили.

Дмитрий, у нас такое возможно?

Дмитрий Нисковских: Опыт очень хороший, и, наверное, будем предлагать его в Свердловской области. Самое главное в нем - общение с людьми. Когда жители сами определяют приоритеты, начинают понимать, что невозможно сделать все и сразу, учатся договариваться, да и просто включаются в процесс развития территории.

Ильдус, а на строительство школ, детсадов, спортплощадок тоже скидываются жители?

Ильдус Зарипов: Нет, эти вопросы решаются системно. В Татарстане существует 50 республиканских программ, включающих строительство объектов социально-культурной сферы, капремонт, благоустройство, ремонт дорог и т.д. На каждой территории ситуация досконально изучается, затем подсчитывают объем вложений, расписывают их на несколько лет и реализуют проект. Финансирование при этом идет из бюджета республики либо софинансирование с федеральным бюджетом. Проектная документация, технадзор - все это также делается централизованно. Лет 15 назад все зависело от инициативности, напористости и связей главы муниципального образования, сейчас и без этого базовые проблемы в его районе будут решены.

Какие проблемы удалось решить таким образом в Татарстане?

Ильдус Зарипов: В начале нулевых годов республика завершила программу газификации: у нас газифицировано 100 процентов. Задача ставилась так: тянуть трубу, даже если в населенном пункте один-единственный дом. На первый взгляд, нецелесообразно, проще переселить людей, но нет - тянули. И теперь вместо одного дома там уже 20-30. То же самое с подъездными дорогами. Сейчас идет замена систем водоснабжения сел и деревень: они старые, построены еще при колхозах, требуется модернизация. Результат: если когда-то в Татарстане и были умирающие населенные пункты, то теперь их нет.

Дмитрий, завидуете?

Дмитрий Нисковских: Если говорить о газификации, то у нас в городском округе подключено около 70 процентов населенных пунктов. Но есть проблема: ряд территорий исчерпал лимиты. Мы не можем подключать новых абонентов: пропускной способности трубопроводов не хватает, нужны новые ГРС. Надеемся решить этот вопрос в рамках проекта строительства большого логопарка РЖД.

Конечно, подход Татарстана очень впечатляет - когда ключевые объекты строятся системно на средства региона. Заранее, по годам расписано, где, что и когда появится. Если, скажем, территория достигла определенного уровня по численности населения, значит, там построят сельскую администрацию, клуб и т.п. Задача главы - подготовить площадку и следить, чтобы все было сделано как следует. А проектная документация и прочее - опять же забота субъекта РФ.

Для сравнения: как происходит у нас. Допустим, нужен детский сад. Сначала мы должны подготовить проект. Делаем, проходим госэкспертизу, подаем заявку в программу, проходим отбор в минобразования, а когда доходит до финансирования, нам говорят: "Денег нет". Мы потратили несколько миллионов на проект, документация три года лежит, устаревает, ее нужно обновлять. Какой смысл? Если нет денег на строительство, зачем проектировать? Но подать заявку на софинансирование без проекта невозможно. В Татарстане неэффективные расходы минимизированы. Глава четко знает: детсад республика построит через столько-то лет.