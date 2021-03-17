Новости

Вратарь сборной РФ и "Краснодара" Сафонов вернулся к тренировкам 16:49
Посол Украины снова напомнил ФРГ о "моральном долге" 16:37
ФАС начала внеплановые проверки производителей куриного мяса и яиц 16:36
Более 90 процентов бюджетных мест получат региональные вузы 16:36
Краснов: По нацпроектам предотвращены картельные сговоры на 7 млрд рублей 16:35
Уголовное дело на певца Тиму Белорусских передано в суд 16:29
Участок "оранжевой" линии метро закроют на две недели 16:09
Вяльбе сравнила невесту лыжника Большунова с женой декабриста 15:57
Путин потребовал пресечь вывод из РФ цифровых финансовых активов 15:56
Владислав Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея 15:47
Путин призвал следить за картельными сговорами 15:39
Два столичных легкоатлетических турнира вошли в ТОП-15 рейтинга World Athletics 15:39
Путин поручил проанализировать причины снижения раскрываемости преступлений 15:35
Законопроект об отечественных "зеленых" продуктах принят в первом чтении 15:32
В Доме кино покажут фильм о пленении СБУ двоих российских моряков 15:30
Путин требует законных и справедливых приговоров суда 15:28
Путин призвал оперативно реагировать на попытки дестабилизации в России 15:21
Путин поручил рассматривать в приоритетном порядке обращения семей с детьми 15:19
На платформе "Смотрим" появились фильмы, доступ к которым ограничил YouTube 15:17
В Тульской области семья погибла от отравления газом 15:16
Москвичи обсудят благоустройство Крутицкой набережной 15:15
Дело о резонансном убийстве кемеровской студентки вернули прокурору 15:10
Силуанов рассказал о новых правилах инвестирования из ФНБ 15:07
Путин поручил решить проблему необоснованного роста тарифов на ЖКХ 15:01
В Челябинске завели дело о хищении 16,5 млн рублей при ремонте театра 14:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
17.03.2021 16:33
Рубрика: Общество

Продавцы в топе

Компании активно ищут специалистов по продажам и продвижению услуг
Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 57(8408)
В топе самых востребованных в 2020 году профессий, который составила служба HeadHunter Урал, - продавцы-консультанты, кассиры и менеджеры по продажам. При этом программисты, о дефиците которых так часто говорят, занимают в списке лишь седьмую позицию. По мнению исследователей, потребность в работниках торговли и специалистах по продвижению услуг в числе прочего связана с территориальным расширением бизнеса.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Так, один из крупнейших федеральных продуктовых ретейлеров за прошлый год открыл свыше ста магазинов в уральском макрорегионе, а в 2021-м - первый на Ямале. Ему, как, впрочем, и другим торговым сетям, нужны продавцы, комплектовщики и администраторы. Управленческий состав при этом молодеет: обученные внутри компании консультанты за один год могут совершить карьерный скачок до заместителя директора магазина.

Фото: iStock
От логиста до тракториста: Кому работодатели готовы платить больше всего

В активном поиске у работодателей и менеджеры по продажам, должность которых довольно часто занимают люди без опыта. Их средний период работы в фирме - три года, отчего конкуренция за них на рынке серьезная: доступных вакансий в два раза больше, чем резюме от соискателей. Скажем, в известной екатеринбургской IT-компании количество вакантных мест для таких специалистов и продвинутых айтишников уже сравнялось.

- Мы ищем экспертов, которые помогут нам выйти на новые рынки. Для этого работники обучают стажеров со студенческой скамьи, подхватывают тех, кто только стартует в профессии, и стремятся максимально вовлечь их в корпоративную среду. К росту в экспертизе, продвижению в карьере ребята получают возможность реализации творческих проектов по интересам, - поясняет HR-директор компании Светлана Скользкова.

По итогам исследования hh.ru, в Свердловской области весьма востребованы инженеры, врачи, а также "синие воротнички" - строители, грузчики, рабочие на производстве, например сварщики и токари, другой линейный персонал. В то же время среди соискателей 63 процента имеют высшее образование, 27 - среднее и среднее специальное, что подтверждают данные и государственной службы занятости.

Как рассказал директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов, в регионе открыто 42 тысячи вакансий, где лидируют позиции в сфере торговли и иных услуг малого и среднего бизнеса. Но рост предложений на рынке труда, по словам Антонова, пока не приводит к снижению доли трудящихся, занятых в "серой" зоне. Всего на начало марта в ведомство для поиска работы обратилось 27 тысяч свердловчан.

В регионах Общество Соцсфера Социология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Рынок труда

Главное сегодня

В Евросоюзе назвали российский "Спутник V" хорошей вакциной
Путин поручил решить проблему необоснованного роста тарифов на ЖКХ
Германия попыталась отговорить США от санкций против "Северного потока-2"
МИД РФ выразил протест в связи с инцидентом в Киеве
Минэнерго: Предпосылок для повторения топливного кризиса нет
Как будут начисляться выплаты на детей от 3 до 7 лет
В ВОЗ спрогнозировали победу над пандемией коронавируса в 2022 году