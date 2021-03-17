В топе самых востребованных в 2020 году профессий, который составила служба HeadHunter Урал, - продавцы-консультанты, кассиры и менеджеры по продажам. При этом программисты, о дефиците которых так часто говорят, занимают в списке лишь седьмую позицию. По мнению исследователей, потребность в работниках торговли и специалистах по продвижению услуг в числе прочего связана с территориальным расширением бизнеса.

Так, один из крупнейших федеральных продуктовых ретейлеров за прошлый год открыл свыше ста магазинов в уральском макрорегионе, а в 2021-м - первый на Ямале. Ему, как, впрочем, и другим торговым сетям, нужны продавцы, комплектовщики и администраторы. Управленческий состав при этом молодеет: обученные внутри компании консультанты за один год могут совершить карьерный скачок до заместителя директора магазина.

В активном поиске у работодателей и менеджеры по продажам, должность которых довольно часто занимают люди без опыта. Их средний период работы в фирме - три года, отчего конкуренция за них на рынке серьезная: доступных вакансий в два раза больше, чем резюме от соискателей. Скажем, в известной екатеринбургской IT-компании количество вакантных мест для таких специалистов и продвинутых айтишников уже сравнялось.

- Мы ищем экспертов, которые помогут нам выйти на новые рынки. Для этого работники обучают стажеров со студенческой скамьи, подхватывают тех, кто только стартует в профессии, и стремятся максимально вовлечь их в корпоративную среду. К росту в экспертизе, продвижению в карьере ребята получают возможность реализации творческих проектов по интересам, - поясняет HR-директор компании Светлана Скользкова.

По итогам исследования hh.ru, в Свердловской области весьма востребованы инженеры, врачи, а также "синие воротнички" - строители, грузчики, рабочие на производстве, например сварщики и токари, другой линейный персонал. В то же время среди соискателей 63 процента имеют высшее образование, 27 - среднее и среднее специальное, что подтверждают данные и государственной службы занятости.

Как рассказал директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов, в регионе открыто 42 тысячи вакансий, где лидируют позиции в сфере торговли и иных услуг малого и среднего бизнеса. Но рост предложений на рынке труда, по словам Антонова, пока не приводит к снижению доли трудящихся, занятых в "серой" зоне. Всего на начало марта в ведомство для поиска работы обратилось 27 тысяч свердловчан.