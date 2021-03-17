Крохотный и, кажется, чуть ли не бесплотный трехглазый рачок, обитатель соленых озер, - особо ценный биопродукт. Он же "фигурант" многих уголовных дел, к тому же стал товаром с туманным экспортным статусом. Спрос на него на зарубежных рынках по-прежнему велик, но процедура вывоза сильно осложнилась. Между тем рачок, которого можно использовать как уникальное экологическое сырье в различных рентабельных производствах, внутри РФ почти не востребован.

Речь об артемии - примитивном ракообразном, обитающем на планете уже около 100 миллионов лет. В очень соленой среде редкие организмы выживают, а артемии только в ней и комфортно. Она являет собой настоящий клад белков, незаменимых аминокислот, жирных кислот, витаминов, биологически активных соединений. Человек еще в древности использовал рачков для пропитания, а сегодня им в основном найдено применение в качестве идеального исходного корма для выращивания креветок, крабов, омаров, рыб. Сразу уточним: следует говорить об "артемии на стадии цист (яиц)". Именно они являются лакомством для рыб и ракообразных.

Львиная доля продукции из РФ поступает - легально и контрабандой - в страны Юго-Восточной Азии, Индию, Китай. Вылов соответственно законный и теневой, преимущественно развернут в Западной и Южной Сибири, в Курганской области. В Казахстане добыча ведется в Северо-Казахстанской области, примыкающей к Тюменской. Всюду наблюдается браконьерство. Частенько за счет природных щедрот пытаются подработать жители селений, лежащих у соленых озер. Ведь нет ничего проще заготовки цист - это можно делать даже с помощью обыкновенного сачка. "Старатели" продают добычу перекупщикам. Затем она после первичной обработки "уплывает" в мешках за границу, обычно с поддельными документами, легализующими товар. Валютный навар, когда налоговые отчисления минимизированы, жирный, прельщает.

После внесения артемии в список стратегических сырьевых ресурсов усложнились процедуры ведомственных согласований

Территориальные управления Росрыболовства в партнерстве с силовыми структурами выслеживают браконьеров и подпольных заводчиков. Так, в оперативную выездную группу для обследования солидной экспортной партии цист в Курганской области вошли помимо специалистов Тюменского подразделения Росрыболовства сотрудники двух региональных управлений ФСБ, а также Тюменской таможни. Заметим: вести уголовные дела, связанные с артемией, - вообще прерогатива службы безопасности.

Автор познакомился с судебными приговорами, вынесенными с лета позапрошлого года по март нынешнего лицам, обвиненным в браконьерстве, незаконном обороте биоресурса на территории обозначенного макрорегиона. Жестких приговоров нет. Скажем, пятеро сибиряков, добытчиков и предпринимателей-заказчиков, за 10,5 тонны цист, выловленных сачком за три недели, осуждены условно на сроки от полутора до двух лет. А вот в соседнем государстве СНГ четырех граждан КНР и Казахстана недавно реально и надолго (на 8-10 лет) лишили свободы. Правда, их уголовный ранг высок - транснациональная ОПГ, да и партия задержанного контрабандного товара огромная - около 400 тонн.

Каковы настроения и планы у тех, кто работает в легальном пространстве, хочет выстроить честный бизнес на аренде водоемов с артемией? Сразу оговоримся: в этом деле от природных рисков никто не застрахован. Так, в Зауралье несколько озер после дождливого цикла стали не пригодными для промышленной добычи, поскольку концентрация солей в воде резко снизилась. Опреснение для артемии губительно.

У предпринимателей, такого рода проблем не знающих, исправно отчисляющих в бюджеты десятки миллионов рублей, три желания. Во-первых, пребывать в прозрачном рыночном пространстве - без теневиков, подрывающих доверие к поставщикам биологического материала. Во-вторых, не сталкиваться при проведении экспортных операций с "убивающими бизнес бюрократическими препонами", кои в последнее время как никогда досаждают. В-третьих, получать дополнительную прибавочную стоимость, овладевая технологиями глубокой переработки.

Касательно технологий. Одна из них - декапсулирование, очистка яиц от оболочки. Ее осуществляют, как правило, в самих странах-импортерах российской артемии. Но индивидуальный предприниматель из Тюмени Владимир Муратов нашел эффективный способ избавления цист от скорлупы, реализует не полуфабрикат, как прежде, а готовый к употреблению продукт. География бизнеса потрясает: добыча, по словам Владимира, ведется на черноморском юге, производство сконцентрировано на Урале, поставки идут в Азиатско-Тихоокеанский регион, Европу. Муратов, несколько лет назад удостоенный национальной премии "Экспортер года", на равных конкурирует с сильнейшими на этом рынке игроками из США, Китая. Тюменский экспортный центр помог ему найти новых партнеров.

- Избавляемся от посредников, организуем за рубежом фирменную розничную сеть, стремимся укрепить с трудом завоеванные позиции. И налетаем на "тормозные колодки". Вероятно, по причине внесения артемии в список стратегических сырьевых ресурсов предельно усложнились процедуры ведомственных согласований, - сетует предприниматель. - На оформление документов уходят месяцы. Сначала решали вопросы с управлением Росприроднадзора в Екатеринбурге, затем пришлось уже в Москве. После чего функционал передали Росрыболовству, которое артемией раньше не занималось. Кто за что отвечает - не очень понятно. Пока лицензии дождешься… Как в таких условиях контракты выполнять? Потеряем ведь рынок сбыта!

Аналогичные опасения высказали руководители одной из алтайских компаний.

Да, а как же со спросом на рачков в РФ? По оценкам экспертов, 5-7, от силы 10 процентов добываемых в стране цист идет на внутреннее потребление. Понятно, что в России креветочные фермы пока в редкость, но лиха беда начало. И на креветке свет клином не сошелся. Множится число рыбоводных хозяйств. А еще сибирские ученые доказали высокую эффективность препаратов из цист для укрепления иммунитета человека, лечения метаболических нарушений, для регенерации тканей, в antiage-терапии. Прекрасный результат дает кормовая добавка из цист для сельскохозяйственной птицы. Удобрения из них хороши для комнатных цветов, рассады, растений открытого грунта. Словом, не простое яйцо, а, как в сказке, золотое. Только для его широкого использования без технологий глубокой переработки не обойтись, а также, разумеется, без серьезных инвестиций в специализированные производства.