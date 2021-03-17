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Рубрика: Происшествия

В Челябинской области восстановили движение поездов после схода вагонов

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области завершены восстановительные работы на перегоне Сыростан - Хребет, где вчера утром сошли с рельсов 19 вагонов с углем. Движение поездов на поврежденном участке магистрали полностью восстановлено, передает в среду управление Южно-Уральской железной дороги.

Фото: Пресс-служба Уральской транспортной покуратуры
В Челябинской области сошли с рельсов 17 вагонов с углем

- Сегодня в 03:01 по местному времени восстановительные работы на месте схода вагонов были завершены, - сообщили в пресс-службе железной дороги. - Движение поездов на перегоне осуществляется в штатном режиме. Пассажирские поезда, следовавшие в обход, возвращены на свои маршруты.

В связи с ЧП произошла задержка поездов сообщением "Пенза - Тюмень" - на 4 часа 09 минут, "Новокузнецк - Кисловодск" - на 4 часа 4 минуты, "Астрахань - Нижневартовск" - на 3 часа 28 минут, "Уфа - Новый Уренгой" на 6 часов 15 минут, "Новосибирск-Белгород" - на 2 часа 15 минут. Поезд "Приобье - Уфа" прибыл в Уфу с задержкой 6 часов 14 минут. При задержке более 4 часов пассажиры были обеспечены питанием и водой.

В управлении железной дороги приносят извинения за доставленные неудобства и принимаю меры для минимизации временных потерь.

Как уже сообщала "РГ", авария произошла вчера в половине пятого утра. Движение на перегоне было парализовано в обе стороны. По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта с причинением крупного ущерба. По предварительным данным, причиной схода вагонов на перегоне стал излом рельса.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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