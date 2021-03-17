В Салехарде загорелся жилой дом

В жилом двухэтажном доме на улице Чапаева в Салехарде возник крупный пожар.

Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 13.58 по местному времени. Когда на место прибыло огнеборцы, полыхала квартира на верхнем этаже, пламя перекинулось на крышу.

"Часть жильцов сами покинули здание, кому-то помогли пожарные. Все погорельцы разместились в автобусах, которые предоставила администрация города", - передает пресс-служба МЧС по Ямалу, Информации о погибших и пострадавших к этому часу нет.

Расчеты продолжают тушить огонь: площадь составляет примерно 170 квадратных метров, при этом огонь быстро распространялся по пустотам, так как строение деревянное.

На месте работают 37 человек, задействовано восемь машин МЧС.