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17.03.2021 16:22
Рубрика: Общество

Накопили горы

Шадринский мусорный полигон рекультивируют на федеральные средства
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 57(8408)
Шадринский полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) включен в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде и первым в Курганской области будет рекультивирован по нацпроекту "Экология" - за счет федерального бюджета.

Полигон работал с 1993 года и уже исчерпал свой ресурс. В последние годы он просто технически не мог принимать мусор. В ходе рекультивации отходы складируют послойно с грунтом на площади, вдвое меньшей, чем они занимают сейчас (сегодня это 13,8 гектара). Проект разработала московская компания, он уже прошел публичные слушания и направлен на государственную экологическую экспертизу. После утверждения проектной документации, но не позднее 1 мая 2022 года, правительство Курганской области должно подать заявку в Министерство природных ресурсов и экологии РФ на предоставление субсидии.

Государство поможет регионам закупить контейнеры для сбора отходов

- Думаю, уже в 2023-м мы начнем работу на объекте, а к 2024 году он будет полностью рекультивирован, - обещает директор регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Станислав Носков.

После Шадринска на очереди Катайск. Здесь тоже начали готовить проектно-сметную документацию, чтобы войти в нацпроект. Для региона это оптимальный выход, потому что рекультивация - процесс недешевый. В Шадринске, к примеру, ориентировочная стоимость работ составит 125-150 миллионов рублей. Для местных бюджетов суммы неподъемные. Всего в области сейчас закрыто восемь объектов размещения ТКО, все они будут рекультивированы.

Напомним, мусорная реформа в Зауралье стартовала в начале 2020 года. За это время власти старались наладить цивилизованный сбор и транспортировку ТКО. В населенных пунктах появилось около 11 тысяч контейнеров для сбора бытового мусора, хотя изначально муниципалитеты запрашивали 6,5 тысячи. Построено 11 мусороперегрузочных станций - это площадки из бетонных плит, щели между которыми залиты битумом, огороженные четырехметровым забором из профлиста с сеткой наверху, чтобы мусор не разлетался при сильном ветре. На площадке установлен большой контейнер, когда мусор в нем накапливается, его вывозят на мусоросортировочный комплекс.

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Таких комплексов в регионе пока два - в Кургане мощностью 100 тысяч тонн в год и в Шадринске на 40 тысяч тонн. Второй запущен всего два месяца назад. Туда свозят отходы также из соседних Катайского и Далматовского районов. Планируется построить еще один комплекс в пригородном Кетовском районе на 160 тысяч тонн ТКО в год, который станет обслуживать остальные муниципалитеты Курганской области.

Безусловно, работа властей и регионального оператора принесла плоды: в городах и селах стало заметно чище. Однако победить стихийные свалки пока не удается. Хотя за полтора года ликвидировано 1120 мусорных куч (для сведения: в области 1235 населенных пунктов), но они появляются вновь и вновь. Не получается пока очистить от мусора и леса. Как рассказал директор компании-регоператора Владимир Пестриков, на площадках возле съездов в лес установили 135 контейнеров, чтобы люди не выбрасывали мусор в зеленой зоне. Но результат оказался плачевным: 30 баков украли, с 15-ти сняли колеса. Теперь контейнеры прикрепляют к деревьям и столбам. Специалисты только разводят руками: можно поставить урны на каждом квадратном метре, но пока уровень экологического сознания населения столь низок, мусорная реформа будет буксовать.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область "Мусорная" реформа

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