В Нижневартовске медведь набросился на прохожего

Соцсети сегодня обошло видео, запечатлевшее, как по Нижневартовску человек убегает от медведя.

Животное было напугано, оно забежало на территорию нефтесервисного специализированного предприятия на улице Авиаторов.

Как сообщается на официальной странице районной администрации в "ВКонтакте", местность оцепили полицейские, на данный момент медведя уже поймали - никто не пострадал.

На месте работают, представители правоохранительных ведомств. Как рассказал директор МКУ Нижневартовска по делам ГО и ЧС Вадим Татаренков, информация о медведе поступила от жителя города. По названному им адресу выехали пять нарядов полиции, спасатели. Были предупреждены о потенциально опасной ситуации представители охотобщества и окружного департамента недропользования.

РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию сообщает, что медведь принадлежит частному лицу. Сейчас выясняется, зачем он держал хищника на территории города.