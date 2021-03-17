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Рубрика: Происшествия

В Нижневартовске медведь набросился на прохожего

Текст: Татьяна Воробьева

Соцсети сегодня обошло видео, запечатлевшее, как по Нижневартовску человек убегает от медведя.

Животное было напугано, оно забежало на территорию нефтесервисного специализированного предприятия на улице Авиаторов.

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Как сообщается на официальной странице районной администрации в "ВКонтакте", местность оцепили полицейские, на данный момент медведя уже поймали - никто не пострадал.

На месте работают, представители правоохранительных ведомств. Как рассказал директор МКУ Нижневартовска по делам ГО и ЧС Вадим Татаренков, информация о медведе поступила от жителя города. По названному им адресу выехали пять нарядов полиции, спасатели. Были предупреждены о потенциально опасной ситуации представители охотобщества и окружного департамента недропользования.

РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию сообщает, что медведь принадлежит частному лицу. Сейчас выясняется, зачем он держал хищника на территории города.

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