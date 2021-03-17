Снижение количества проводимых коммерческими организациями анализов на коронавирус фиксируют специалисты управления Роспотребнадзора по Свердловской области. По мнению главы регионального ведомства Дмитрия Козловских, тенденция связана не только с активной вакцинацией, но и с новым подходом промышленников к организации тестирования сотрудников.

- В прошлом году более 90 процентов тестов были платными, их проводили частные медицинские организации. Главные заказчики - предприятия. Многие минимум раз в десять дней организовывали тестирование своих сотрудников. При этом выявляемость вируса была очень низкой - 0,5 процента. Сейчас многие крупные холдинги делают ставку на регулярное тестирование персонала в собственных медучреждениях, - пояснил он.

Год назад, в конце марта, в Свердловской области начали делать анализы на наличие вируса в организме методом ПЦР. Процесс запустили частные медицинские компании, входящие в федеральные сети. Тогда же уральские предприниматели заявили, что зарезервировали средства на организацию регулярного тестирования сотрудников и готовы даже приобретать тест-системы за рубежом.

Метод ПЦР используется для диагностики целого ряда заболеваний, поэтому даже после пандемии лаборатории останутся востребованными

- У предприятий металлургической отрасли, энергетики производственный цикл непрерывный. Технологическая цепочка может обрушиться, если один, два, три специалиста высокой квалификации заболели, - таких людей нужно тестировать ежедневно, - пояснил тогда корреспонденту "РГ" первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов.

Но в связи с огромным объемом исследований, их дороговизной и сомнениями в точности результатов крупные предприятия перешли от оплаты разовых услуг лабораторий к приобретению оборудования для ковид-диагностики. Так, Уральский электрохимический комбинат уже в мае 2020 года выделил 8,6 миллиона рублей на оснащение Центра гигиены и эпидемиологии № 31 ФМБА Новоуральска необходимым оборудованием. В декабре подобная лаборатория, тоже при поддержке атомщиков, открылась в городе Заречном: Белоярская АЭС выделила 9 миллионов рублей. На эти деньги не только закупили приборы и расходные материалы, но и отремонтировали помещение, обучили специалистов. Новая лаборатория обслуживает и работников атомной станции, и жителей города, она может проводить до 100 тестов в сутки.

Собственная ПЦР-лаборатория появилась на днях и в Березовском: более трех миллионов рублей выделила компания по производству металлопроката "НЛМК-Сорт", предприятия которой работают еще в Ревде и Реже. Их сотрудники тоже получили возможность бесплатного тестирования, а время готовности анализов сократилось на сутки.

Как подчеркивают сами благотворители, вложения перспективны: метод ПЦР используется для диагностики целого ряда заболеваний, поэтому даже после пандемии лаборатории останутся востребованными.

Тем временем

С началом массовой вакцинации как минимум на треть возрос спрос на анализы на наличие антител к COVID-19. Выручка медицинских лабораторий в Екатеринбурге и области за первые три недели массовой вакцинации превысила 17 миллионов рублей и выросла на 35 процентов по сравнению с концом декабря - началом января, сообщают эксперты ВТБ. В целом по России наблюдается тот же тренд: за три недели россияне совершили около 72 тысяч транзакций на 170 миллионов рублей, что на треть превышает показатели предшествующего периода. Выручка медицинских лабораторий за весь 2020 год увеличилась на 8 процентов - до 2,4 миллиарда.