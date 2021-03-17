Решение о снижении платы за обучение в вузах примут в апреле

В ближайшее время Минобрнауки вместе с вузами определит, при каких условиях можно снижать стоимость обучения для студентов платных отделений вузов на фоне пандемии коронавируса.

Об этом в среду сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

- Есть разные варианты решений, мы смотрим, как развиваются события, и, я думаю, что в самое ближайшее время, скорее всего, в апреле, решение примем и обнародуем, - сказал он журналистам после правчаса в Совете Федерации.

Напомним, вопрос о необходимости изменения условий оплаты обучения при переходе на дистант подняли студенты-контрактники, когда осенью 2020 года вузам пришлось снова уходить на удаленное обучение.