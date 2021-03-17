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17.03.2021 11:36
Рубрика: Власть

Рябков назвал бездоказательными заявления о "вмешательстве" РФ в выборы в США

Текст: Юрий Когалов
Заместитель министр иностранных дел России Сергей Рябков расценил как "информационный вброс", не подкрепленный никакими доказательствами, заявления разведки США о якобы имевшем место вмешательстве РФ в американские выборы 2020 года. Так дипломат прокомментировал обнародование доклада американских спецслужб.
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

"Это очередной информационный вброс, там нет ничего другого, кроме рассуждений в духе того, что, по всей видимости, за некими действиями, которые не устраивают американскую сторону, стоят структуры имеющие отношение к России", - отметил Рябков. По его словам, которые приводит РИА Новости, никаких оснований для таких выводов нет.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Ранее в посольстве РФ в США уже отметили, что представленный разведсообществом США документ представляет собой "очередной набор безосновательных обвинений в адрес нашей страны во вмешательстве в американские внутриполитические процессы". Как обратили внимание дипломаты, в нем не представлено никаких фактов и конкретных доказательств выдвинутых претензий. "Выводы доклада о проведении Россией операций влияния в Америке подтверждаются исключительно уверенностью разведок в их правильности", - отметили в посольстве.

"Констатируем, что Вашингтон продолжает практику "мегафонной дипломатии", главная цель которой - поддерживать негативный фон вокруг России. Возлагать ответственность за дестабилизацию ситуации внутри страны на внешних игроков", - заявили в дипмиссии, добавив, что такие действия Вашингтона не способствуют нормализации двусторонних отношений.

Стоит отметить, что тема вмешательства РФ во внутреннюю политику США активно муссировалась и после 2016 года, однако проведенное расследование ничем не закончилось  из-за отсутствия доказательств.

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