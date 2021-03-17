Рябков оценил новые антироссийские санкции США

Расширение Вашингтоном антироссийских санкций негативно сказывается на отношениях между нашими странами. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
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По его словам, которые приводит РИА Новости, такой подход "не добавляет шансов на нормализацию отношений". "Ответственность за дальнейшее ухудшение российско-американских отношений целиком и полностью лежит на США. Здесь не может быть никаких сомнений", - подчеркнул дипломат.
Ранее замглавы МИД РФ уже отмечал, что Москва спокойно относится к возможности введения США новых антироссийских санкций, подобное за последние годы происходило неоднократно.
В этот раз ограничения касаются торговли. Россия была внесена в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия, а также "предметов, контролируемых по соображениям национальной безопасности". При этом исключение сделано для продукции, связанной с авиацией и космосом.