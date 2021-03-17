Рябков оценил новые антироссийские санкции США

Расширение Вашингтоном антироссийских санкций негативно сказывается на отношениях между нашими странами. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, которые приводит РИА Новости, такой подход "не добавляет шансов на нормализацию отношений". "Ответственность за дальнейшее ухудшение российско-американских отношений целиком и полностью лежит на США. Здесь не может быть никаких сомнений", - подчеркнул дипломат.

Ранее замглавы МИД РФ уже отмечал, что Москва спокойно относится к возможности введения США новых антироссийских санкций, подобное за последние годы происходило неоднократно.

В этот раз ограничения касаются торговли. Россия была внесена в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия, а также "предметов, контролируемых по соображениям национальной безопасности". При этом исключение сделано для продукции, связанной с авиацией и космосом.