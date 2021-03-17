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Рубрика: В мире

Ребенок с антителами к COVID-19 впервые родился от привитой матери

Текст: Тимур Алимов

Первый известный случай рождения ребенка с антителами к COVID-19 от вакцинированной матери зафиксирован в США. Об этом заявили медики из Атлантического университета Флориды Пол Гилберт и Чад Рудник. Описание их работы размещено на портале препринтов medRxiv и пока не прошло рецензирование.

Фото: Christopher Furlong/Getty Images
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Как сообщает телеканал WPTV, жительница округа Палм-Бич, которая ранее не болела COVID-19, получила первую дозу вакцины, находясь на 36-й неделе беременности. Через три недели у нее родилась "энергичная, здоровая, доношенная" девочка.

- После рождения мы протестировали пуповинную кровь ребенка на предмет того, передаются ли через плаценту произведенные вакциной антитела от матери к плоду, обеспечивая тем самым его защиту. Были выявлены антитела типа IgG, который обычно фиксируется у выздоравливающих пациентов, - заявил доктор Гилберт.

Авторы отметили, что полученный результат можно считать ожидаемым, если отталкиваться от принципа действия, например, вакцины от гриппа. Тем не менее, остается неизвестным, как долго антитела и, соответственно, защита организма от COVID-19 сохранятся у новорожденной. По их словам, необходимы дополнительные исследования, чтобы определить лучший для беременных период вакцинации, который позволит обеспечить максимальную защиту новорожденных.

Ранее несколько групп ученых из разных стран мира проводили исследования, показавшие, что антитела к SARS-CoV-2 могут передаваться от переболевших во время беременности матерей к детям. Это происходит вне зависимости от степени тяжести заболевания. Однако, длительность так называемого "пассивного иммунитета" установить пока не удалось.

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