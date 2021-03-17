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17.03.2021,  
10:01
Текст:  Светлана Цыганкова

Российская армия планирует получить ТОС-2 в 2021 году

Фото: Екатерина Чеснокова \ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова \ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова \ РИА Новости

В нынешнем году войска РХБ защиты планируют получить на вооружение тяжелую огнеметную систему ТОС-2 на колесном базовом шасси "Урал". Ожидается поставка и ряда других высокоэффективных образцов вооружения.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Об этом в интервью газете "Красная звезда" сообщил начальник войск РХБ защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он также добавил, что в войска поставят и новые неуправляемые реактивные снаряды увеличенной дальности для систем ТОС-1А и ТОС-2.

"РГ" уже писала о том, что предприятия оборонно-промышленного комплекса начали подготовку новой тяжелой огнеметной системы ТОС-2 к государственным испытаниям. Они начнутся в марте. В 2021-м испытают и новые реактивные снаряды для "Тосочки". Их главная особенность - увеличенная дальность стрельбы и разрушительное действие.

Что касается ТОС-1А, то генерал-лейтенант Игорь Кириллов отметил: в рамках динамической программы Международного военно-технического форума "Армия-2021" планируют показать их возможности. Сценарий предполагает поражение групповых целей тяжелым огнеметным взводом с применением ТОС-1А.

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