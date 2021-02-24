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24.02.2021,  
13:27
Текст:  Антон Валагин

Госиспытания новейшей огнеметной системы "Тосочка" начнутся в марте

Фото: Vitalykuzmin.net Фото: Vitalykuzmin.net
Фото: Vitalykuzmin.net

Предприятия российского ОПК начали подготовку новой тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" к государственным испытаниям. Они начнутся в марте.

- Военный дивизион "Мотовилихинских заводов" и НПО "СПЛАВ" приступили к подготовке ТОС-2 к госиспытаниям. Они начнутся в течение месяца. Работы ведутся в рамках гособоронзаказа на 2021 год. По итогам испытания будет принято решение о сроках принятия системы на вооружение, - рассказал РИА Новости глава "РТ-Капитал" (подразделение Ростеха) Кирилл Федоров.

Фото: Телеканаз Звезда / YouTube
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Главное отличие "Тосочки" от тяжелых огнеметов "Буратино" и "Солнцепек" - в шасси. Новая система смонтирована на колесной базе повышенной проходимости "Торнадо-У", что резко повысило мобильность комплекса. Прежние ТОСы базировались на шасси танка Т-72.

Также уменьшилось количество направляющих для реактивных снарядов - их 18 против 24 у "Солнцепека" и 30 у "Буратино". Зато появился манипулятор - с его помощью можно перезаряжать огнемет без помощи транспортно-заряжающей машины. "Тосочка" оснащена средствами снижения заметности и комплексом оптико-электронного подавления для защиты от управляемого оружия.

Впервые новый огнемет был продемонстрирован на Параде Победы в 2020 году - по Красной площади прошли четыре боевые машины ТОС-2. Сейчас "Тосочка" проходит испытания в войсках.

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