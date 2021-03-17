Прогресс по сравнению с предыдущим чемпионатом мира, состоявшимся два года назад в американском Парк-Сити, громадный. Тогда россияне взяли всего три медали, причем все в лыжной акробатике. Теперь же к доминированию в этой дисциплине добавились исторические успехи в могуле и, что самое интересное, в биг-эйре, в котором наши спортсмены раньше на пьедестал вообще не поднимались.
Биг-эйр вкупе с другими новомодными дисциплинами вроде хафпайпа и слоупстайла никогда не являлись нашими хотя бы ввиду отсутствия качественных трасс, где спортсмены могли бы нормально тренироваться. Проблема, как признает президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов, актуальна и сейчас, но тем неожиданней триумф Анастасии Таталиной и Ланы Прусаковой, которые взяли накануне "золото" и "серебро".
Что вообще представляет из себя биг-эйр? С английского название дисциплины буквально переводится как "большой воздух", что вполне отражает суть происходящего. Фристайлер разгоняется и прыгает с большого трамплина, выполняя различные трюки. Причем длина прыжка может составлять до 30 метров. Жюри оценивает выступления по сложности трюков, динамике и красоте исполнения.
Наши девушки свои попытки выполнили идеально. И сейчас даже трудно представить, что этих медалей могло бы и не быть из-за бюрократической волокиты. Дело в том, что изначально соревнования по всем дисциплинам чемпионата мира должны были пройти в китайском Чжанцзякоу, однако из-за пандемии коронавируса турнир был разделен как по времени, так и по месту проведения. Биг-эйр, хафпайп и слоупстайл были определены в американский Аспен. В итоге российской команде лишь в последний момент удалось оформить визы в США. Увы, на соревнования по слоупстайлу наши спортсмены не успели. А ведь и там у россиян были реальные шансы на медали.
- Мы очень рады сегодняшним результатам Насти Таталиной и Ланы Прусаковой, - подвел итог президент ФФР Алексей Курашов, слова которого приводит пресс-служба федерации. - Эти результаты позволили нам закрепиться в общем зачете чемпионата мира по фристайлу. Девочки очень хорошо отработали свою программу, учитывая, с какими сложностями мы столкнулись при оформлении виз на чемпионат мира. Судьи по достоинству оценили их выступления. Поскольку мы столкнулись с проблемами оформления виз на чемпионат мира, то пропустили соревнования по слоупстайлу, где мы тоже могли побороться за медали. И сегодняшние медали в биг-эйре - это подтверждение, что Россия может конкурировать в несвойственных для нас дисциплинах, учитывая, что у нас нет полноценных трасс для слоупстайла, а биг-эйр - это часть слоупстайла. Еще раз всех поздравляю! Двигаемся вперед!
"Золото"
Максим Буров (лыжная акробатика)
Максим Буров, Павел Кротов, Любовь Никитина (лыжная акробатика, командные соревнования)
Анастасия Смирнова (парный могул)
Анастасия Таталина (биг-эйр)
"Серебро"
Виктория Лазаренко (могул)
Лана Прусакова (биг-эйр)
"Бронза"
Павел Кротов (лыжная акробатика)
Любовь Никитина (лыжная акробатика)
Анастасия Смирнова (могул)