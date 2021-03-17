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17.03.2021 20:30
Рубрика: Спорт

Китайское предупреждение

Сборная России стала первой в общекомандном зачете ЧМ-2021 за год до зимней Олимпиады в Пекине
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 57(8408)
В отечественном фристайле отличные новости. По итогам завершившегося чемпионата мира по этому виду спорта сборная России заняла первое место в общекомандном зачете с девятью наградами, из которых четыре - высшего достоинства, две серебряные и три бронзовые. Что немаловажно, произошло это знаменательное событие меньше чем за год до зимних Олимпийских игр в Пекине.
Анастасия Таталина принесла России первое "золото" чемпионата мира в биг-эйре. Фото: Reuters Анастасия Таталина принесла России первое "золото" чемпионата мира в биг-эйре. Фото: Reuters
Анастасия Таталина принесла России первое "золото" чемпионата мира в биг-эйре. Фото: Reuters

Прогресс по сравнению с предыдущим чемпионатом мира, состоявшимся два года назад в американском Парк-Сити, громадный. Тогда россияне взяли всего три медали, причем все в лыжной акробатике. Теперь же к доминированию в этой дисциплине добавились исторические успехи в могуле и, что самое интересное, в биг-эйре, в котором наши спортсмены раньше на пьедестал вообще не поднимались.

Фото: пресс-служба правительства Красноярского края
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Биг-эйр вкупе с другими новомодными дисциплинами вроде хафпайпа и слоупстайла никогда не являлись нашими хотя бы ввиду отсутствия качественных трасс, где спортсмены могли бы нормально тренироваться. Проблема, как признает президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов, актуальна и сейчас, но тем неожиданней триумф Анастасии Таталиной и Ланы Прусаковой, которые взяли накануне "золото" и "серебро".

Что вообще представляет из себя биг-эйр? С английского название дисциплины буквально переводится как "большой воздух", что вполне отражает суть происходящего. Фристайлер разгоняется и прыгает с большого трамплина, выполняя различные трюки. Причем длина прыжка может составлять до 30 метров. Жюри оценивает выступления по сложности трюков, динамике и красоте исполнения.

Наши девушки свои попытки выполнили идеально. И сейчас даже трудно представить, что этих медалей могло бы и не быть из-за бюрократической волокиты. Дело в том, что изначально соревнования по всем дисциплинам чемпионата мира должны были пройти в китайском Чжанцзякоу, однако из-за пандемии коронавируса турнир был разделен как по времени, так и по месту проведения. Биг-эйр, хафпайп и слоупстайл были определены в американский Аспен. В итоге российской команде лишь в последний момент удалось оформить визы в США. Увы, на соревнования по слоупстайлу наши спортсмены не успели. А ведь и там у россиян были реальные шансы на медали.

- Мы очень рады сегодняшним результатам Насти Таталиной и Ланы Прусаковой, - подвел итог президент ФФР Алексей Курашов, слова которого приводит пресс-служба федерации. - Эти результаты позволили нам закрепиться в общем зачете чемпионата мира по фристайлу. Девочки очень хорошо отработали свою программу, учитывая, с какими сложностями мы столкнулись при оформлении виз на чемпионат мира. Судьи по достоинству оценили их выступления. Поскольку мы столкнулись с проблемами оформления виз на чемпионат мира, то пропустили соревнования по слоупстайлу, где мы тоже могли побороться за медали. И сегодняшние медали в биг-эйре - это подтверждение, что Россия может конкурировать в несвойственных для нас дисциплинах, учитывая, что у нас нет полноценных трасс для слоупстайла, а биг-эйр - это часть слоупстайла. Еще раз всех поздравляю! Двигаемся вперед!

Все российские медали на ЧМ-2021

"Золото"

Максим Буров (лыжная акробатика)

Максим Буров, Павел Кротов, Любовь Никитина (лыжная акробатика, командные соревнования)

Анастасия Смирнова (парный могул)

Анастасия Таталина (биг-эйр)

"Серебро"

Виктория Лазаренко (могул)

Лана Прусакова (биг-эйр)

"Бронза"

Павел Кротов (лыжная акробатика)

Любовь Никитина (лыжная акробатика)

Анастасия Смирнова (могул)

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