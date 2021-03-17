Российские самолеты Ил-103 будут выпускать в Венгрии

Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина (головное предприятие дивизиона транспортной авиации ПАО "ОАК" в составе Госкорпорации Ростех) и венгерская компания Aviation Engineering 17 марта подписали договор на модернизацию и лицензионное производство самолета Ил-103 в Венгрии, сообщили в Минпромторге.

"Стороны договорились о совместной разработке и изготовлении усовершенствованной версии легкого многоцелевого самолета Ил-103 в г. Печ", - говорится в сообщении.

Обновленный Ил-103М будет представлять собой модернизированную версию ранее выпускавшегося одномоторного четырехместного самолета с поршневым двигателем. Самолет оснащен просторной кабиной, надежным двигателем и современной авионикой. Он может эксплуатироваться в любых климатических условиях с коротких ВПП, в том числе, с грунтовым покрытием.

Кроме того, на базе модернизированного Ил-103 могут выпускаться различные версии самолета по запросу заказчика: учебные самолеты, самолеты для частного использования и туризма, транспортировки нуждающихся в экстренной медицинской помощи.

В церемония подписания договора приняли участие заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров и советник, заместителя посла Венгрии в России Ласло Вида. Подписи под документом поставили с российской стороны - первый заместитель генерального директора ПАО "ОАК", управляющий директор ПАО "Ил" Сергей Ярковой и с венгерской стороны - генеральный директор Aviation Engineering ZRT Ласло Борош.