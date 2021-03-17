РПЛ сообщила о запуске системы добровольной идентификации болельщиков

Российская премьер-лига в тестовом режиме до конца сезона запустила систему идентификации болельщиков.

В нынешнем сезоне система будет носить добровольный характер. Она предлагает новые возможности при покупке билетов и посещении матчей РПЛ, включая специальные предложения от клубов.

"Наша цель - протестировать технологию взаимодействия Лиги с клубами и сделать механизм идентификации максимально комфортным. Мы убеждены, что обсуждаемая на государственном уровне система обязательной идентификации должна быть удобной для болельщиков. Если тестирование сервиса Премьер Pass пройдет успешно, предложенные нами механизмы могут быть интегрированы в систему государственной регистрации - ее параметры пока обсуждаются на уровне правительства и министерств", - говорится в сообщении на сайте РПЛ.

Для удобства болельщиков также разработано отдельное мобильное приложение. Сообщается, что желающие принять участие тестировании системы идентификации болельщиков получат приоритетный проход на стадионы, будут пользоваться единым сервисом на всех клубных сайтах по продаже билетов, а также получат другие преимущества.

Зарегистрироваться болельщики смогут в любое время до конца нынешнего сезона.