В Сахаре обнаружили прилетевший с исчезнувшей протопланеты объект

Ученые идентифицировали объект, обнаруженный в мае 2020 года в пустыне Сахара на территории Алжира. Им оказался древнейший на Земле метеорит вулканического происхождения, возраст которого сопоставим с возрастом Солнечной системы.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Метеорит, известный как Erg Chech 002, был обнаружен в алжирской пустыне Сахара чуть менее года назад. Но только сейчас ученые сумели идентифицировать его.

Дело в том, что найденный космический "пришелец" оказался редчайшим в своем роде. Прежде всего, ученые установили, что он является практически ровесником нашей Солнечной системы. По их мнению, данный объект образовался в первый миллион лет существования Солнечной системы.

Его возраст, как показало исследование химического состава, составляет около 4,565 миллиарда лет. Проведенное датирование автоматически сделало изученный образец древнейшим из известных науке метеоритов вулканического происхождения.

Когда именно он попал на Землю, установить пока не удалось. В мае 2020 года объект был найден в пустыне так называемыми охотниками за метеоритами. По оценкам соавтора исследования Жана-Аликса Барра, геохимика из Брестского университета (Франция), он оставался нетронутым в течение как минимум последних 100 лет.

Анализ космического камня позволил выявить несколько редких особенностей, хотя, как отмечают ученые, на вид он практически не отличается от большинства других небесных тел. Объект обладает зелено-коричневым цветом и не выглядит экстраординарным. Но на самом деле это очень редкий образец.

В своей работе исследователи пишут, что на Земле зарегистрировано примерно 65 тысяч метеоритов. Из них только около четырех тысяч содержат так называемое "дифференцированное вещество". Это означает, что они откололись от родительских объектов, достаточно больших для того, чтобы испытывать тектоническую активность.

Ученые также отмечают, что 95 процентов из упомянутых четырех тысяч метеоритов с "дифференцированным веществом" являются обломками всего лишь двух астероидов. Оставшиеся пять процентов - это крайне редкие метеориты, отколовшиеся от каких-то других небесных тел. К их числу и относится Erg Chech 002.

Жан-Аликс Барра при этом подчеркивает, что в самом начале истории Солнечной системы, напротив, подобные камни были широко распространены. Более того, вероятно, многие из них являлись фрагментами протопланет, то есть представляли собой сырье, из которого формировалась сама наша Солнечная система.

По мнению ученых, то, что их осталось очень мало, можно объяснить двумя возможными сценариями. Первый из них заключается в том, что подобное сырье было использовано планетами нашей звездной системы для своего роста, то есть эти камни стали частичками планет, их строительными блоками.

Второй сценарий предполагает, что оставшееся "сырье" с течением времени было измельчено в процессе формирования Солнечной системы. Ученые обращают внимание и на то, что Erg Chech 002 обладает уникальным химическим составом. Ни один астероид не обладает такими же спектральными характеристиками, какие были выявлены у этого метеорита. Косвенно это подтверждает сценарий с постепенным измельчением подобных камней

Исследователи также подсчитали, что так называемое "материнское тело" метеорита Erg Chech 002 могло иметь размер около 100 километров в поперечнике. Сам метеорит явно имеет вулканическое происхождение, а это означает, что он был частью коры протопланеты, а не ее ядра. Вероятно, на этой протопланете лава накопилась на поверхности и подогревалась теплом ее алюминиевого ядра.

Однако в какой-то момент на короткое время она затвердела, на что указывают обнаруженные исследователями признаки внезапного охлаждения. Далее какая-то огромная сила вырвала кусок коры с поверхности и унесла его в космос, разбив на части.

Одним из этих кусков и оказался Erg Chech 002, который очень долго путешествовал сквозь время и пространство "в гравийной оболочке, защищавшей его от солнечного излучения".