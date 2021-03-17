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17.03.2021,  
12:58
Текст:  Алексей Моисеев

Самоходки Сatapult с советскими пушками М-46 сняли с вооружения в Индии

Индийские сухопутные войска в минувший вторник провели церемонию снятия с вооружения самоходной артиллерийской установки Сatapult.
Фото: Additional Directorate General of Public Information, Indian Army Фото: Additional Directorate General of Public Information, Indian Army
Фото: Additional Directorate General of Public Information, Indian Army

Мероприятие проходило на одном из военных полигонов в штате Раджастан на границе с Пакистаном. Перед тем как отправиться в отставку, САУ дали последний залп.

Эта боевая машина была разработана в самом начале 80-х годов. Местные конструкторы совместили популярную во многих армиях мира советскую 130-мм пушку М-46 и разработанный в Великобритании танк Vijayanta. У последнего изменили шасси, добавив по одному катку с каждого борта. Также они демонтировали башню и открыто установили орудие.

Самоходка получилась простой и относительно недорогой. Она обладала приемлемой подвижностью и могла поражать цели осколочно-фугасными снарядами на дистанции более 27000 метров.

Всего, по разным оценкам, было изготовлено 100 таких установок. Однако, уже в 90-е годы они стали считаться устаревшими, к тому же сняли с вооружения танки, на основе которых создавали Сatapult.

Фото: Александр Кряжев \ РИА Новости
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В 2014 году на оружейной выставке DEFEXPO INDIA представили вариант, выполненный уже на шасси Arjun, но командованию вооруженных сил он не понравился. В результате после сравнительных испытаний артсистем различных государств была выбрана южнокорейская САУ K9, получившая местное название Vajra. Их было выпущено ровно 100 штук.

Также на этой церемонии попрощались с 160-мм минометами Tampella, имеющими израильское происхождение. Их, в свою очередь, заменили на американские буксируемые 155-мм гаубицы М777.

Также стало известно о большой программе модернизации оставшихся в войсках пушек М-46.

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