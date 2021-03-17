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17 марта 2021 г.

Постановление правительства Саратовской области от 11 марта 2021 года № 140-П "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Саратовской области за IV квартал 2020 года"

Дата подписания 11 марта 2021 г.
Опубликован 17 марта 2021 г.

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2020 года № 473‑ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Саратовской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения области за IV квартал 2020 года для оценки уровня жизни населения области в следующих размерах:

на душу населения - 9 631 рубль,

трудоспособное население - 10 409 рублей,

пенсионеры - 7 975 рублей,

дети - 9 860 рублей.

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин



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