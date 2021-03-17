Сборная России по хоккею выступит на ЧМ под флагом ОКР и с гимном IIHF

Сборная России будет выступать на чемпионате мира 2021 года под флагом олимпийского комитета страны (ОКР) и с гимном Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщил глава IIHF Рене Фазель.

В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о запрете российским спортсменам выступать на Олимпиадах, Паралимпиадах и чемпионатах мира под национальными флагом и гимном в течение двух лет.

"Мы приняли решение, что на форме будет логотип ОКР. То же касается и флага - будет использован флаг Олимпийского комитета России. При победе сборной России на стадионе будет играть гимн IIHF", - цитирует РИА Новости Фазеля.

При этом сам глава IIHF назвал странной ситуацию, при которой после побед российских хоккеистов не будет звучать национальный гимн.

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге.