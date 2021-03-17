Счетная палата выявила нарушения на 355 млрд рублей в 2020 году

Счетная палата выявила нарушения на 355,5 млрд руб. в 2020 году, говорится в ее годовом отчете. Это в 2,5 раза меньше, чем в предыдущем году.

Из-за пандемии более чем на треть снизилось число выездных проверок Счетной палаты, на которых фиксируется основная масса нарушений, объяснил глава СП Алексей Кудрин. При этом, напротив, значительно вырос объем средств, возвращенных в бюджет по результатам проверок, - до 16,4 млрд руб. (против 4,5 млрд руб. в предыдущем году); 148 чиновников привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе 23 уволены, возбуждено 45 дел об административных правонарушениях, по ним наложены штрафы на 7,6 млн руб. По материалам Счетной палаты возбуждены 15 уголовных дел (и еще 17 - по материалам, направленным в предыдущие годы), большая часть - по результатам проверок в сфере национальной обороны и безопасности.

Наибольший объем нарушений на этот раз обнаружен в госзакупках, включая закупки госкомпаний: на 108,7 млрд рублей, в основном они, как и ранее, связаны с определением и обоснованием начальной цены контрактов. В предыдущем году объем найденных аудиторами нарушений в госзакупках был более чем в два раза больше.

Вторыми по объему стали нарушения при формировании и исполнении бюджета: 1,5 тыс. фактов на 70,6 млрд рублей, и это более чем в три раза меньше, чем в 2019 году.

Значительная доля нарушений связана с реализацией Федеральной адресной инвестиционной программы: свыше 60 фактов на сумму более 17 млрд руб. В основном они заключаются в срыве сроков бюджетных строек и наличии незавершенных проектных работ. Счетная палата регулярно выявляет объекты, строительство которых приостановлено, но их консервация не проведена.

Гораздо меньше нарушений, чем в 2019 году (в 15 раз), Счетная палата выявила в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности - на 20,9 млрд рублей, в большинстве своем это искажения показателей бухгалтерской отчетности не менее чем на 10% (33 факта на 19,5 млрд рублей). Как правило, они устраняются в ходе проверок.

Ключевым направлением работы Счетной палаты стала выработка рекомендаций ("стратегический аудит") - ведомство хочет перейти от выявления конкретных решений к поиску системных решений. За два последних года она направила 869 рекомендаций, из них к концу 2020 года была учтена почти треть. Эта база рекомендаций с 17 марта открыта для всех желающих на сайте Счетной палаты с указанием адресата рекомендации, срока ее действия, а также статуса. В 2021 году она будет обновляться ежеквартально, а уже с 2022 года обновление будет происходить автоматически в режиме реального времени, сообщил Алексей Кудрин.

Так, в результате рекомендованных Счетной палатой перепроверок личных дел пенсионеров Пенсионный фонд России вернул им около 70 млн рублей ранее недополученных пенсий. За 9 месяцев 2020 года ПФР проверил выбор исчисления наиболее выгодного варианта страховой пенсии в отношении 22,5 тыс. пенсионеров. Было доработано программное обеспечение, что исключило ошибки при перерасчете пенсии и минимизировало двойную регистрацию в системе персонального учета.

В результате рекомендованных Счетной палатой перепроверок личных дел Пенсионный фонд вернул пенсионерам 70 млн руб. недополученных пенсий

"Правительство РФ очень конструктивно настроено на диалог по всем вопросам, которые мы поднимаем по итогам наших проверок, - отметил Алексей Кудрин. - Таким образом, успешно реализуется предложенный нами в Стратегии развития (СП. - Прим. ред.) принцип, согласно которому Счетная палата как высший орган аудита является не только контролером, но и стратегическим партнером для проверяемых объектов".

Счетная палата провела экспертизу почти 1,5 тыс. нормативно-правовых актов, не поддержала 151, указала на необходимость доработки 347 актов. Среди наиболее частных недостатков Счетная палата отмечает недостаточную проработку финансово-экономических обоснований, отсутствие сведений о влиянии инициатив на бюджетные доходы и расходы и их социально-экономическом эффекте.