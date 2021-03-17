Счетная палата выявила нарушения на 355 млрд рублей в 2020 году

Из-за пандемии более чем на треть снизилось число выездных проверок Счетной палаты, на которых фиксируется основная масса нарушений, объяснил глава СП Алексей Кудрин. При этом, напротив, значительно вырос объем средств, возвращенных в бюджет по результатам проверок, - до 16,4 млрд руб. (против 4,5 млрд руб. в предыдущем году); 148 чиновников привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе 23 уволены, возбуждено 45 дел об административных правонарушениях, по ним наложены штрафы на 7,6 млн руб. По материалам Счетной палаты возбуждены 15 уголовных дел (и еще 17 - по материалам, направленным в предыдущие годы), большая часть - по результатам проверок в сфере национальной обороны и безопасности.
Наибольший объем нарушений на этот раз обнаружен в госзакупках, включая закупки госкомпаний: на 108,7 млрд рублей, в основном они, как и ранее, связаны с определением и обоснованием начальной цены контрактов. В предыдущем году объем найденных аудиторами нарушений в госзакупках был более чем в два раза больше.
Вторыми по объему стали нарушения при формировании и исполнении бюджета: 1,5 тыс. фактов на 70,6 млрд рублей, и это более чем в три раза меньше, чем в 2019 году.
Значительная доля нарушений связана с реализацией Федеральной адресной инвестиционной программы: свыше 60 фактов на сумму более 17 млрд руб. В основном они заключаются в срыве сроков бюджетных строек и наличии незавершенных проектных работ. Счетная палата регулярно выявляет объекты, строительство которых приостановлено, но их консервация не проведена.
Гораздо меньше нарушений, чем в 2019 году (в 15 раз), Счетная палата выявила в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности - на 20,9 млрд рублей, в большинстве своем это искажения показателей бухгалтерской отчетности не менее чем на 10% (33 факта на 19,5 млрд рублей). Как правило, они устраняются в ходе проверок.
Ключевым направлением работы Счетной палаты стала выработка рекомендаций ("стратегический аудит") - ведомство хочет перейти от выявления конкретных решений к поиску системных решений. За два последних года она направила 869 рекомендаций, из них к концу 2020 года была учтена почти треть. Эта база рекомендаций с 17 марта открыта для всех желающих на сайте Счетной палаты с указанием адресата рекомендации, срока ее действия, а также статуса. В 2021 году она будет обновляться ежеквартально, а уже с 2022 года обновление будет происходить автоматически в режиме реального времени, сообщил Алексей Кудрин.
Так, в результате рекомендованных Счетной палатой перепроверок личных дел пенсионеров Пенсионный фонд России вернул им около 70 млн рублей ранее недополученных пенсий. За 9 месяцев 2020 года ПФР проверил выбор исчисления наиболее выгодного варианта страховой пенсии в отношении 22,5 тыс. пенсионеров. Было доработано программное обеспечение, что исключило ошибки при перерасчете пенсии и минимизировало двойную регистрацию в системе персонального учета.
"Правительство РФ очень конструктивно настроено на диалог по всем вопросам, которые мы поднимаем по итогам наших проверок, - отметил Алексей Кудрин. - Таким образом, успешно реализуется предложенный нами в Стратегии развития (СП. - Прим. ред.) принцип, согласно которому Счетная палата как высший орган аудита является не только контролером, но и стратегическим партнером для проверяемых объектов".
Счетная палата провела экспертизу почти 1,5 тыс. нормативно-правовых актов, не поддержала 151, указала на необходимость доработки 347 актов. Среди наиболее частных недостатков Счетная палата отмечает недостаточную проработку финансово-экономических обоснований, отсутствие сведений о влиянии инициатив на бюджетные доходы и расходы и их социально-экономическом эффекте.