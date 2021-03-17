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Сериал "Чужестранка" продлен на седьмой сезон еще до премьеры шестого

Новости
    17.03.2021, 10:26
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Британо-американская фантастическая драма сервиса Starz "Чужестранка" (Outlander) получила продление на седьмой сезон еще до премьеры шестого. Об этом сообщил Deadline.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним, что работе над шестым сезоном навредила пандемия коронавируса, в итоге они смогли стартовать лишь в январе этого года. Тогда как пятый закончился еще в мае 2020-го.

В седьмом сезоне, даты премьеры у которого пока нет, обещаны двенадцать эпизодов.

Основан он будет на седьмом же романе серии - "Эхо прошлого" (2009).

Фото: kinopoisk.ru
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Сериал выходит с февраля 2014-го. В базисе - серия романов 69-летней американской писательницы и морского биолога Дианы Гэблдон, стартовый из которых, "Чужестранка", был опубликован в 1991-м. А следом еще семь. Последняя книга цикла, "Написано кровью собственного сердца", увидела свет в 2013-м.

В центре сюжета - медсестра Клэр Рэндалл (ее играет ирландская актриса и модель Катрина Балф, "Дьявол носит Prada", "Ford против Ferrari"), которая в годы Второй мировой "по непонятной причине" перемещается из 1945-го в 1743-й. И "учится жить по новым правилам". В частности - в плане личных отношений. Хотя дома у нее остался муж, кстати.

Меж тем в прошлом году генеральный директор канала заявил, что мир "Чужестранки" столь богат, что на Starz не исключают вероятности спин-оффа, а то и нескольких - поклонники давно к тому взывают.

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