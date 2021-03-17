"Северный поток-2" в датских водах продолжат строить в конце марта

Прокладка второй нитки газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Дании начнется в конце марта. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на график компании Nord Stream 2 AG, представленный Датским энергетическим агентством. В документе сказано: "Подготовительный этап запланирован на середину марта. Предусмотрено, что укладка труб возобновится в конце марта и будет продолжаться до конца третьего квартала".

Напомним, что "Северный поток-2" - газопровод, идущий из России через Балтийское море в обход стран Балтии и Польши в Германию. Его мощность составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций оценивается примерно в $8,5 млрд. Оператором газопровода выступает Nord Stream 2 AG, принадлежащий "Газпрому". Ранее компания сообщала, что укладку двух ниток газопровода в территориальных водах Дании предполагается завершить до конца апреля 2021 г. Затем строительство было продлено до сентября.

"Газпром" планирует ввести "Северный поток-2" в эксплуатацию в 2021 году. 4 марта топ-менеджер немецкого концерна Uniper сообщил, что строительство газопровода завершено на 98%. Но США считают проект "угрозой энергетической безопасности" Европы, и руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявлял, что администрация Соединенных Штатов сфокусирована на противодействии завершению строительства "Северного потока-2".

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