Шойгу предостерег США от размещения ракет в Европе, Японии или Южной Корее

По его словам, Россия взяла на себя обязательство не размещать подобного рода оружие, но при условии, что оно не будет размещено в Европе. "То есть мы не будем этого делать, но если оно будет размещено, мы, естественно, ответим должным образом", - сказал глава российского военного ведомства.

Сергей Шойгу выразил надежду на восстановление в будущем полноценного диалога с НАТО. "Надеюсь, что когда-нибудь восстановится полноценный и равноправный диалог - работа совета Россия - НАТО. Действительно, надо договариваться, в этом есть крайняя необходимость и крайняя нужда", - сказал глава Минобороны РФ.

При этом российский министр обороны признал, что в Сирии сегодня на оперативном и на тактическом уровне у России сложились тесные контакты с американскими коллегами. "Может быть, если это для кого-то секрет, я его открываю. У нас на уровне наших, по гражданскому назову, управленцев в воздушном пространстве и ведению работы в воздухе по борьбе с терроризмом по несколько раз в день бывают контакты", - сказал Сергей Шойгу.