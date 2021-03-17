Силуанов рассказал о новых правилах инвестирования из ФНБ

Минфин разработал новые правила инвестирования средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщил журналистам в среду министр финансов Антон Силуанов. Министр уточнил, что сейчас обновленные правила находятся на рассмотрении правительства и могут быть утверждены в ближайшее время. По его словам, если быстро согласовать новые правила не удастся, у правительства остаются действующие.

"Они может быть менее современные, будем так говорить, потому что мы предусматриваем участие ФНБ в проектах, в которых, в первую очередь, заинтересованы предприниматели. Мы говорим о том, что от объема проекта участие ФНБ должно быть не более чем на 25% или от объема заемных средств не более чем на 40%", - сказал Силуанов (цитата по РИА Новости).

Силуанов также подчеркнул, что финансируемые из ФНБ проекты должны создавать новую экономику и дополнительные рабочие места. Вложение средств из фонда в инвестпроекты, по его словам, может начаться в ближайшие месяцы, если если уточненный макропрогноз покажет стабильное превышение ликвидной части ФНБ установленной законом отметки в 7% ВВП на горизонте в три года.

По данным Минфина, к 1 марта объем ФНБ составлял 13,552 трлн рублей, его ликвидная часть - 8,687 трлн рублей (7,5% прогнозируемого на 2021 год объем ВВП). По законодательству ликвидная часть ФНБ может вкладываться в инвестпроекты, если она превысила 7% ВВП. Как заявлял на прошлой неделе Силуанов, средства ФНБ нужно вкладывать в те проекты, которые "дадут на один рубль государственных средств минимум пять рублей частных инвестиций".