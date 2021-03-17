Силуанов рассказал о расходах при расширении санкций на госдолг

Россия сможет профинансировать все текущие расходы, если будут введены ограничения на покупку российского госдолга иностранными инвесторами. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

По его словам, при расширении зарубежных санкций на российский госдолг будет найдено решение для того, чтобы профинансировать все первоочередные расходы.

Кроме того, Минфин может обратиться к Банку России по вопросу предоставления ликвидности финансовым организациям. "Будем тогда договариваться с нашими финансовыми институтами, в первую очередь, конечно, с коммерческими банками, будем взаимодействовать с Центральным банком с тем, чтобы вопросы ликвидности Центральный банк решал бы, помогал бы таким финансовым институтам", - сказал Силуанов, передает ТАСС.

Пока Минфин планирует в 2021 году привлечь через выпуск гособлигаций 2,9 трлн рублей. Однако из-за дополнительных ненефтегазовых доходов, перешедших в виде остатков из бюджета прошлого года, этот объем может быть сокращен на несколько сотен миллиардов рублей. По оценке Силуанова, на иностранных инвесторов при размещении российских ОФЗ приходится 20-25% объема.

Ранее агенство Bloomberg сообщало, что США и Великобритания обсуждают введение дополнительных санкций против России. По мнению источников агентства, речь идет как и о новых персональных ограничениях, так и институциональных - включая запрет на покупку российского госдолга.

Кроме того, в среду США объявили о новых экспортных санкционных ограничениях против России, вступающих в силу с 18 марта. Так, США отказываются экспортировать в Россию товары, связанные с национальной безопасностью, вводится полный запрет на продажу и покупку оружия у России, приостанавливается действие лицензий на обслуживание и замену деталей и оборудования, ранее поставленных в Россию.

Объявление о расширении санкций привело к снижению курса рубля к доллару и евро (в моменте российская валюта опускалась на 1% и дешевела до 74 рублей за доллар и 88 рублей за евро), а также российских фондовых индексов. "Инвесторы опасаются введения новых экономических санкций, в том числе против рублевого госдолга. Однако это не является нашим базовым сценарием. Полагаем, что на следующей неделе США ограничатся точечными санкциями и рубль отыграет часть потерь", - говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.