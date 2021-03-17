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Текст:   Роман Маркелов 
18:42 17.03.2021

Силуанов рассказал о возможном будущем льготной ипотеки

В правительстве обсуждается дальнейшая судьба программы льготной ипотеки. Среди вариантов есть и ее продление на семьи с детьми. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Сейчас рассматриваются различные варианты: пролонгация этой программы на более длительные сроки, особый упор этой программы на социальный аспект, возможно расширение на семьи с детьми, поддержка через льготную ипотеку индивидуального жилищного строительства", - рассказал министр финансов (цитата по ТАСС). По его словам, финальное решение по дальнейшей работе программы льготной ипотеки будет принято до 1 июля, даты ее окончания.

Фото: iStock
Кому банки чаще всего отказывают в ипотеке

Действующая программа по льготной ипотеке на квартиры в новостройках под субсидируемую государством до 6,5% ставку была запущена весной 2020 года как мера поддержки застройщиков и граждан. По программе действуют ограничения: ипотеку на сумму до 12 млн рублей можно оформить жителям Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также до 6 млн рублей - жителям остальных регионов. Льготная ипотека позволяет оформить кредит на квартиру в новостройке на 20 лет с первоначальным взносом от 15%.

Банк России неоднократно высказывался за своевременное сворачивание программы для того, чтобы рост цен на недвижимость не нивелировал бы ее положительные стороны. Так, глава ЦБ Эльвира Набиуллина предлагала сохранить программу только в регионах, где строится недостаточно жилья и нет сильного роста цен на него. Она также отмечала, что стоит расширять потенциал не временных, а постоянно действующих ипотечных программ - в особенности для семей с детьми.