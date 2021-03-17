Перечислены главные правила, помогающие вдвое снизить риск инсульта

Новости

Камбербэтч сыграет боевого мага у режиссера "Мира Юрского периода" 12:17
В Находке в ДТП с пассажирским автобусом пострадали 6 человек 12:11
В Минприроды разработали закон о вторичных материальных ресурсах 12:08
Мишустин выделил Калмыкии почти 250 млн на водопровод и жилой дом 12:05
Видео: В зоопарке Екатеринбурга проснулись медведи 12:04
Горбачев назвал распад СССР нарушением "воли всего народа" 12:02
Ефимов: В Москве уровень безработицы составляет менее 1% 11:52
"Северный поток-2" в датских водах продолжат строить в конце марта 11:51
"Свинку Пеппу" продлили до 2027 года 11:45
В Ленобласти учителя физики задержали за домогательства к ученикам 11:36
Вышел русский трейлер драмы с Энтони Хопкинсом "Отец" 11:21
Челябинскому замминистра предъявили обвинение по делу шорт-трека 11:17
Совфед отменил возрастные ограничения для госслужащих, назначаемых президентом 11:14
Оперштаб: Еще 1595 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:10
Министр туризма разъяснил правила въезда в Грецию для российских туристов 11:04
Эпидемиолог: как сочетать прививки от клещевого энцефалита и от COVID-19 10:52
Робот-Пушкин будет читать стихи на ВДНХ 10:40
В Татарстане подростки сожгли памятник Воину-освободителю 10:34
В Волгограде обрушилась часть мельницы, пережившей Сталинградскую битву 10:32
СК завел дело после гибели четырех детей при пожаре в Красноярском крае 10:30
Сериал "Чужестранка" продлен на седьмой сезон еще до премьеры шестого 10:26
На юге столицы автомобиль сбил трех пешеходов на пешеходном переходе 10:22
Умер легендарный японский аниматор Ясуо Оцука 10:20
ФСБ предотвратила теракт в Адыгее 10:14
В Уфе вынесли приговор по заказному убийству топ-менеджера предприятия 10:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
17.03.2021 11:41
Рубрика: Общество

Перечислены главные правила, помогающие вдвое снизить риск инсульта

Текст: Алексей Иванов

Около половины всех случаев инсульта можно предотвратить, если следовать базовым принципам здорового образа жизни.

Фото: iStock
Ученые нашли способ снизить тягу к фаст-фуду

Британская благотворительная организация Think Ahead Stroke, помогающая справиться с проблемой тем, кто уже пережил инсульт, представила набор из пяти правил, следование которым поможет избежать этой серьезной проблемы, пишет Express.

1. Правильное питание

Самый действенный способ предотвратить инсульт - здоровая диета, благодаря которой вы сможете избежать таких ключевых факторов риска, как высокое содержание "плохого" холестерина, высокое давление и ожирение. Базовое правило - снизить содержание жиров и заменить их продуктами с высоким содержанием клетчатки.

Следует как можно меньше употреблять в пищу соли, мясных и рыбных консервов с различными добавками, полуфабрикатов, чипсов, сладостей, в том числе хлопьев быстрого приготовления на завтрак и т.д. Вместо это следует насытить рацион свежей рыбой, едой, приправленной натуральными травами, специями и лимоном. Также будут полезны постное мясо, например курица и индейка, яйца, творог, несоленые крекеры и орехи, свежие и сушеные фрукты, цельнозерновые завтраки, такие как каши и несладкие мюсли, свежие или замороженные овощи, фасоль и чечевица.

Фото: iStock
Онкологи описали новый признак рака печени

2. Физические упражнения

Здесь речь идет лишь о регулярных и умеренных физических нагрузках. Изматывать себя в спортзале не стоит, достаточно активности средней интенсивности в пределах 30 - 60 минут в день. Прогулка в ускоренном темпе, легкая пробежка вполне подойдут.

3. Не курить

"Курение удваивает риск инсульта", - предупредили представители благотворительной организации. Лучше остановиться поздно, чем никогда. Конечно, сделать это бывает не так просто, и какого универсального рецепта не изобрели до сих пор. Специалисты советуют использовать весь арсенал доступных средств - от психологической поддержки близких и специальных групп до никотинозаменяющих пластырей и жевательных резинок (после консультации с врачом).

Фото: iStock
Названа полезная диета для переболевших коронавирусом

4. Снизить употребление алкоголя

Чрезмерное употребление алкоголя также может увеличить риск инсульта, напоминают в Think Ahead Stroke. Относительно безопасной для здоровья нормой считается 14 стандартных единиц в неделю, равномерно распределенных по дням. В пересчете на привычные нам напитки это семь пинт четырехградусного пива или семь бокалов 12-градусного вина (по 200 мл). Либо же 14 рюмок (30 мл) крепкого алкоголя.

5. Следить за уже имеющимися болезнями

В данном случае речь идет о том, что не стоит пускать на самотек уже выявленные у вас болячки. Применительно к инсульту это, в частности, диабет и высокое кровяное давление. Важно стараться удерживать показатели здоровья в допустимых пределах.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

"Северный поток-2" в датских водах продолжат строить в конце марта
Рябков назвал бездоказательными заявления о "вмешательстве" РФ в выборы в США
Косачев избран вице-спикером Совфеда
За сутки в России подтверждено 8 998 случаев COVID-19 в 85 регионах
Пресненский суд арестовал на два месяца президента ООО "ФСБ" Першина
Как будут начисляться выплаты на детей от 3 до 7 лет
В ВОЗ спрогнозировали победу над пандемией коронавируса в 2022 году