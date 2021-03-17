Перечислены главные правила, помогающие вдвое снизить риск инсульта

Около половины всех случаев инсульта можно предотвратить, если следовать базовым принципам здорового образа жизни.

Британская благотворительная организация Think Ahead Stroke, помогающая справиться с проблемой тем, кто уже пережил инсульт, представила набор из пяти правил, следование которым поможет избежать этой серьезной проблемы, пишет Express.

1. Правильное питание

Самый действенный способ предотвратить инсульт - здоровая диета, благодаря которой вы сможете избежать таких ключевых факторов риска, как высокое содержание "плохого" холестерина, высокое давление и ожирение. Базовое правило - снизить содержание жиров и заменить их продуктами с высоким содержанием клетчатки.

Следует как можно меньше употреблять в пищу соли, мясных и рыбных консервов с различными добавками, полуфабрикатов, чипсов, сладостей, в том числе хлопьев быстрого приготовления на завтрак и т.д. Вместо это следует насытить рацион свежей рыбой, едой, приправленной натуральными травами, специями и лимоном. Также будут полезны постное мясо, например курица и индейка, яйца, творог, несоленые крекеры и орехи, свежие и сушеные фрукты, цельнозерновые завтраки, такие как каши и несладкие мюсли, свежие или замороженные овощи, фасоль и чечевица.

2. Физические упражнения

Здесь речь идет лишь о регулярных и умеренных физических нагрузках. Изматывать себя в спортзале не стоит, достаточно активности средней интенсивности в пределах 30 - 60 минут в день. Прогулка в ускоренном темпе, легкая пробежка вполне подойдут.

3. Не курить

"Курение удваивает риск инсульта", - предупредили представители благотворительной организации. Лучше остановиться поздно, чем никогда. Конечно, сделать это бывает не так просто, и какого универсального рецепта не изобрели до сих пор. Специалисты советуют использовать весь арсенал доступных средств - от психологической поддержки близких и специальных групп до никотинозаменяющих пластырей и жевательных резинок (после консультации с врачом).

4. Снизить употребление алкоголя

Чрезмерное употребление алкоголя также может увеличить риск инсульта, напоминают в Think Ahead Stroke. Относительно безопасной для здоровья нормой считается 14 стандартных единиц в неделю, равномерно распределенных по дням. В пересчете на привычные нам напитки это семь пинт четырехградусного пива или семь бокалов 12-градусного вина (по 200 мл). Либо же 14 рюмок (30 мл) крепкого алкоголя.

5. Следить за уже имеющимися болезнями

В данном случае речь идет о том, что не стоит пускать на самотек уже выявленные у вас болячки. Применительно к инсульту это, в частности, диабет и высокое кровяное давление. Важно стараться удерживать показатели здоровья в допустимых пределах.