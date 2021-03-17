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17.03.2021 17:27
Рубрика: Власть

Собянин: Москва реализует крупнейшую программу реконструкции и строительства медучреждений

Текст: Любовь Проценко
Всего через полтора года, в 2023 году, суперсовременный лечебно-диагностический корпус в составе научно-практического центра имени Логинова сможет принять первых пациентов. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, ознакомившись с ходом строительства.
Фото: mos.ru
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Москвичам это лечебное учреждение известно как один из шести якорных онкологических стационаров столицы. В среднем за год здесь проходят диагностику и лечение порядка 30 тысяч больных. А за опытом лечения рака легких, желудка, малоинвазивной хирургии поджелудочной железы в центр приезжают хирурги из многих стран мира. Расположенный в корпусах 50-70 годов постройки прошлого века центр сумел привести часть помещений к виду, которого можно не стыдиться. "Например, блок реанимации у нас оборудован просто шикарно, но пользоваться и им все равно неудобно, так как расположен он на малых площадях", - рассказывал "РГ" директор центра главный онколог Москвы Игорь Хатьков.

Ни новой логистики, ни новых технологий там разместить было невозможно. Вот почему город принял решение проектировать новую клинику. "Самую лучшую, самую современную, какую только можно только представить, - пообещал Сергей Собянин. - В прошлом году начали строить, снеся два старых корпуса. Сегодня уже готов новый корпус, возведены стены, начата первичная отделка, инженерные коммуникации. Года полтора еще придется строить больницу, но это будет уже больница нового поколения на долгие годы".

Восьмиэтажный корпус площадью 70 тысяч квадратных метров рассчитан на 570 койко-мест, из которых 422 - в круглосуточном стационаре, 38 - в отделении реанимации и интенсивной терапии. Все палаты будут оборудованы многофункциональными палатами с электроприводом, кнопками вызова медперсонала, системой кондиционирования и вентиляции, душем и санузлом. Проектом предусмотрены и специальные комнаты, в которых можно поговорить с врачами и психологами, уютные зоны ожидания. Родственники хотели бы взять уход за пациентом на себя? И такая возможность заложена. А еще - везде очень много света, который попадает в здание через шесть аттриумов и большие окна.

Планируется, что в основе лечения в новом корпусе будет использоваться современная система быстрого восстановления "Fast-Track". Она позволяет больным через два- три дня после малоинвазивной операции вернуться к обычной жизни. Части же пациентов не нужно будет лежать в стационаре и дня - они придут к врачу, их обследуют, поставят диагноз и начнут лечить амбулаторно. Для этого оборудуют 20 коек в стационаре кратковременного пребывания, 60 - в дневном терапевтическом стационаре и 30 - в дневном химиотерапевтическом стационаре.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Много интересного ожидает в новом корпусе и врачей. Им закупят три магнитно-резонасных и пять компьютерных томографов, рентген-комплексы, ПЭТ-КТ, три агиографа и другое диагностическое оборудование. Операционные же оснастят, помимо наркозных аппаратов и ИВЛ, системой мониторинга микроклимата для контроля за бактериологической чистотой воздуха и телемедициной для проведения консультаций и учебной трансляции операции. "Словом, это будет настоящая фабрика здоровья, где продумана вся логистика, и больным там будет, надеюсь, очень комфортно, - говорит Игорь Хатьков. - Я видел такие в хорошем смысле слова фабрики - крупные онкологические клиники в Корее, Японии, странах Европы и США и хотел бы видеть таким свой центр, в котором сосредоточены технологии и специалисты мирового уровня, способные скоординировать свои усилия и оказать качественную помощь пациентам".

И такие клиники для в столицы - уже не только счастливое будущее, но и наступившее настоящее. Вспомним больницу в Коммунарке, так кстати оказавшуюся готовой к вводу в эксплуатацию прямо перед самым началом пандемии коронавируса. А больница в Вороновском? Построенная всего за 37 дней также в соответствии со всеми современными требованиями она будет служить городу многие десятилетия. Планы же у столичных властей еще шире. "Москва реализует крупнейшую программу реконструкции и строительства медицинских учреждений, - напомнил глава города. - В общей сложности в ближайшие годы в городе будет введено в эксплуатацию 1 миллион квадратных метров больниц и поликлиник".

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