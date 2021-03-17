Соединенное Королевство пока не определилось с будущим монархом

Британцы гордятся многовековой историей и величием своей монархии. Немалая заслуга принадлежит в этом Ее Величеству Елизавете Второй. 94-летняя королева, чье правление длится без малого рекордных 70 лет, и по сей день не подает признаков намерения сойти с престола. В будущем году Елизавете Второй предстоит отпраздновать свой "платиновый юбилей" пребывания на троне. Между тем времена меняются. Кому, однако, предстоит заместить Елизавету Вторую на престоле?

По логике вещей, следующим королем надлежит стать ее старшему сыну, 72-летнему принцу Чарльзу. На данный момент Чарльз является самым великовозрастным наследником трона в истории британской монархии. Однако не исключено, что, опередив отца, править королевством будет старший сын Чарльза и покойной принцессы Дианы - принц Уильям. Герцог Кембриджский, как официально именуется внук Елизаветы Второй, значится номером два в очереди на трон. Королева делегировала часть своих монарших забот старшему внуку Уильяму, который уже приступил к обязанностям члена королевской семьи, в том числе работая на ниве благотворительности. Впрочем, "королевской особой на полную ставку" при королевском дворе, как однажды заметила Би-би-си, герцог Кембриджский пока не станет. Есть и еще один потенциальный претендент номер три на британский престол - 7-летний принц Джордж, старший сын принца Уильяма.

Однако пока трудно угадать, кому предстоит восседать на троне. Королевский эксперт Клайв Ирвинг допускает, что к тому времени, когда на престоле окажется правнук Елизаветы Второй, принц Джордж, монархия в Британии будет уже отменена. Ирвинг подчеркивает, что Елизавета Вторая, как и ее покойный отец Георг VI, являли собой пример для династии Виндзоров, каким именно должен быть монарх. Ирвинг, однако, считает, что у принца Чарльза отсутствует экстраординарная способность его матери править своим народом.

"Аппетит к монархии", как полагает Клайв Ирвинг, убывает, и впереди у Британии колоссальная перемена, которая произойдет еще до того, как подросший принц Джордж должен будет взойти на престол. Все новейшие исследования показывают, что молодые британцы не считают монархию подходящей сегодняшнему времени. "Создается впечатление, что Виндзоров слишком много и слишком много тех, кто проживает во дворце", - говорит Ирвинг. В целом королевская семья занимает 15 государственных резиденций, оплачиваемых из государственной казны, что обходится в 82 миллиона фунтов стерлингов в год. В частности, за ремонт квартиры семьи принца Уильяма в Кенсингтонском дворце британские налогоплательщики заплатили 1 миллион. Между тем Дания выделяет своей королевской семье лишь около девяти миллионов фунтов стерлингов. "Урезанная монархия - меньше дворцов и никаких халявщиков, вот что могло бы сработать", - считают сегодня.

Несмотря на слухи, что принц Чарльз может отказаться от престола и передать корону своему сыну Уильяму, Чарльз автоматически станет монархом после смерти королевы, если только не сделает щедрого подарка своему старшему сыну и не препроводит его на трон. Брат и сестра семилетнего принца Джорджа - 5-летняя Шарлотта и 2-летний Луи - в настоящее время занимают четвертое и пятое место в очереди на престол после своего старшего брата, но вполне вероятно, что в будущем их будут вытеснять дети короля Джорджа. Что касается принца Гарри и его детей, то о претензии на трон вряд ли может идти речь - младший сын принцессы Дианы, похоже, добровольно вышел из монаршей очереди.

Будущее британской монархии выглядит сегодня туманно. Старшее поколение ностальгирует по временам минувшим, молодежь ностальгии не испытывает. Монархи XXI века, похоже, потихоньку перевоплощаются в фигуры символические. Но для иностранных туристов побывать на экскурсии в Букингемском дворце или в королевском загородном Виндзоре - сущее удовольствие.