Утверждено Межведомственным советом по присуждению премий Правительства Российской Федерации имени Ю.А. Гагарина в области космической деятельности (протокол от "10" марта 2021 г. № 1)





Объявление о проведении конкурса работ, представляемых на соискание премий Правительства Российской Федерации имени Ю.А. Гагарина в области космической деятельности 2021 года

В соответствии с Положением о премиях Правительства Российской Федерации имени Ю.А.Гагарина в области космической деятельности (далее соответственно - Положение, премии), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2011 г. № 240 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2121), Межведомственный совет по присуждению премий Правительства Российской Федерации имени Ю.А.Гагарина в области космической деятельности (далее - Межведомственный совет) объявляет конкурс на соискание премий Правительства Российской Федерации имени Ю.А.Гагарина в области космической деятельности 2021 года.

Представление работ, выдвигаемых на соискание премии, производится в соответствии с Положением и Порядком оформления и представления работ в 2021 году на соискание премий Правительства Российской Федерации имени Ю.А.Гагарина в области космической деятельности 2021 года (далее - Порядок).

Премии присуждаются за достижения в области космической деятельности по следующим направлениям:

организация космической деятельности и использование ее результатов в интересах науки, техники и различных областей экономики (направление 01);

создание, развитие, производство, испытания и эксплуатация ракетно-космической техники научного, социально-экономического, военного и двойного назначения в рамках Федеральной космической программы России, космического раздела государственной программы вооружения, а также иных программ в области космической деятельности (направление 02);

наблюдение за объектами и явлениями в космическом пространстве и обеспечение безопасности космической деятельности (направление 03);

подготовка и реализация крупных проектов в рамках международного сотрудничества в области космической деятельности (направление 04);

развитие научных космических исследований, организация и проведение научно-прикладных и фундаментальных исследований в области космической деятельности, а также научно-исследовательские и технологические разработки в этой области, содействовавшие повышению эффективности и инновационному развитию реального сектора экономики (направление 05);

образовательная и педагогическая деятельность, а также пропаганда достижений российской космонавтики (направление 06).

Объявление о проведении конкурса работ и Порядок публикуются в электронном виде на официальных сайтах "Российской газеты" (https://rg.ru) и Госкорпорации "Роскосмос" (www.roscosmos.ru).

Работы, оформленные в соответствии с изложенными в Порядке правилами выдвижения и требованиями к оформлению работ, материалов и документов, принимаются лично от авторов или их доверенных лиц.

Работы, оформленные с нарушением указанных условий, не принимаются.

Принятые работы, документы и материалы не возвращаются.

Прием работ осуществляется в Госкорпорации "Роскосмос" по рабочим дням с даты объявления конкурса до 20 мая 2021 г. (16:00) по адресу: г. Москва, Бережковская наб., д. 22.

Проход в Госкорпорацию "Роскосмос" для сдачи работ осуществляется по предварительно заказанным пропускам при предъявлении паспорта.

Контакты для справок и заказа пропуска:

Ткаченко Наталья Викторовна (тел.: 8 (495) 631-90-09, доб. 23-90; эл. почта: Tkachenko.NV@roscosmos.ru); Матвеева Елизавета Борисовна (тел.: 8 (495) 631-90-00, доб. 32-56; эл. почта: Matveeva.EB@roscosmos.ru); Саркисян Наира Артюшевна (тел.: 8 (495) 631-90-00, доб. 32-75; эл. почта: Sarkisyan.NA@roscosmos.ru).

Утвержден Межведомственным советом по присуждению премий Правительства Российской Федерации имени Ю.А.Гагарина в области космической деятельности (протокол от "10" марта 2021 г. № 1)





Порядок оформления и представления в 2021 году работ на соискание премий Правительства Российской Федерации имени Ю.А.Гагарина в области космической деятельности 2021 года

Настоящий Порядок устанавливает правила оформления и представления работ на соискание премий Правительства Российской Федерации имени Ю.А.Гагарина в области космической деятельности (далее - премии) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2011 г. № 240 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2121).





I. Общие положения

1.1. Работы на соискание премий в 2021 году принимаются с даты объявления конкурса в средствах массовой информации Межведомственным советом по присуждению премий Правительства Российской Федерации имени Ю.А.Гагарина в области космической деятельности (далее - Межведомственный совет) до 20 мая 2021 г. (16:00) включительно.

К участию в конкурсе допускаются работы, поступившие в Госкорпорацию "Роскосмос" не позднее указанной даты.

1.2. Премии присуждаются за достижения в области космической деятельности по следующим направлениям:

организация космической деятельности и использование ее результатов в интересах науки, техники и различных областей экономики (направление 01);

создание, развитие, производство, испытания и эксплуатация ракетно-космической техники научного, социально-экономического, военного и двойного назначения в рамках Федеральной космической программы России, космического раздела государственной программы вооружения, а также иных программ в области космической деятельности (направление 02);

наблюдение за объектами и явлениями в космическом пространстве и обеспечение безопасности космической деятельности (направление 03);

подготовка и реализация крупных проектов в рамках международного сотрудничества в области космической деятельности (направление 04);

развитие научных космических исследований, организация и проведение научно-прикладных и фундаментальных исследований в области космической деятельности, а также научно-исследовательские и технологические разработки в этой области, содействовавшие повышению эффективности и инновационному развитию реального сектора экономики (направление 05);

образовательная и педагогическая деятельность, а также пропаганда достижений российской космонавтики (направление 06).

1.3. Премия может присуждаться как одному соискателю премии (далее - соискатель), так и коллективу соискателей, состоящему не более чем из пяти человек.

1.4. В коллектив соискателей включаются только граждане Российской Федерации.

1.5. В 2021 году к рассмотрению Межведомственным советом выдвигаемые на соискание премии работы принимаются при наличии материалов и документов, подтверждающих достигнутые результаты и их реализацию на практике (результаты должны быть реализованы не позднее 31 декабря 2020 г.).

Все работы оформляются на русском языке.

1.6. К рассмотрению Межведомственным советом не принимаются работы, удостоенные ранее или выдвинутые в 2021 году на соискание Государственной премии Российской Федерации, других премий, учрежденных Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.





II. Порядок выдвижения работ

2.1. Выдвижение работ на соискание премий осуществляется органами государственной власти и организациями (далее - выдвигающая организация).

Работа может быть выдвинута на соискание премии совместно несколькими выдвигающими организациями. При этом по общему согласию одна из них определяется как головная выдвигающая организация, другие - как смежные выдвигающие организации.

2.2. Выдвижение работ на соискание премий предусматривает их предварительное общественное обсуждение и осуществляется на основании решения соответствующего совещательного органа выдвигающей организации (далее - Совет), где непосредственно выполнялась работа, - коллегии, ученого, научного, научно-технического совета или (при отсутствии в выдвигающей организации совещательного органа) собрания трудового коллектива.

2.3. На соискание премии могут выдвигаться работы, которые опубликованы или обнародованы иным способом, а также работы, в которых содержится информация ограниченного распространения или сведения, составляющие государственную тайну.

2.4. В коллектив соискателей включаются лица, внесшие наиболее весомый творческий вклад в выполнение работы, выдвигаемой на соискание премии.

2.5. Не допускается включение в коллектив соискателей лиц:

осуществлявших в процессе выполнения работы только административные и (или) организационные функции;

удостоенных за эту работу других премий, учрежденных Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, либо включенных в коллектив, выполнявший другую работу, выдвинутую в 2020-2021 годах на соискание премий Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

2.6. Решения о выдвижении работы на соискание премии и о составе коллектива соискателей принимаются тайным голосованием на заседании Совета головной выдвигающей организации (собрания трудового коллектива).

В отношении лиц, включаемых в состав коллектива соискателей и не являющихся работниками головной выдвигающей организации, из организаций по месту их основной работы должны быть получены рекомендации советов этих организаций.

2.7. Определение единственного соискателя или состава коллектива соискателей из общего числа исполнителей (авторов) работы, выдвигаемой на соискание премии, производится исходя из оценки творческого вклада каждого из соискателей.

Заседание Совета считается правомочным при наличии не менее 2/3 его состава, а решение положительным, если его поддержали не менее 3/4 участвовавших в голосовании.

2.8. Дополнения и замены в составе коллектива соискателей не допускаются.

2.9. Головная выдвигающая организация сопроводительным письмом представляет в Межведомственный совет работу, выдвигаемую на соискание премии.

2.10. Состав, комплектация документов и материалов, представляемых на рассмотрение Межведомственного совета, приведены в разделе III настоящего Порядка, требования к их оформлению - в разделе IV настоящего Порядка, образцы оформления документов - в приложении к настоящему Порядку.

2.11. Процесс выдвижения работы на соискание премии считается завершенным, а работа - выдвинутой на соискание премии, если в Межведомственный совет с сопроводительным письмом головной выдвигающей организации в установленном порядке представлены и в соответствии с требованиями раздела V настоящего Порядка приняты соответствующие комплекты документов и материалов.

2.12. Работа, не прошедшая по конкурсу, может быть выдвинута на соискание премии еще один раз. Документы в этом случае оформляются заново.





III. Состав и комплектация представляемых на рассмотрение Межведомственного совета документов и материалов выдвигаемой на соискание премии работы

3.1. К обязательным документам и материалам, представляемым на рассмотрение в Межведомственный совет головной выдвигающей организацией, относятся:

сопроводительное письмо;

письмо-выдвижение;

письмо - разрешение на публикацию;

выписки из протоколов заседания ученого (научного, научно-технического) совета (собрания трудового коллектива);

справки о творческом вкладе каждого соискателя;

описание работы;

реферат работы;

аннотация работы;

анкетные сведения о каждом соискателе;

копии второй и третьей страниц и страницы с регистрацией места жительства паспорта каждого соискателя;

согласие на обработку персональных данных каждого соискателя;

заверенная у нотариуса или в отделе кадров копия трудовой книжки каждого соискателя;

заверенные у нотариуса или в отделе кадров копии уставов и изменений в уставы организаций (других правоустанавливающих документов) выдвигающих организаций; для соискателей - неработающих пенсионеров представляются копии уставов и изменений в уставы организаций с последнего места работы (или головной выдвигающей организации);

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц выдвигающих организаций (только первая страница);

электронный носитель информации.

3.2. Дополнительные материалы представляются в Межведомственный совет по усмотрению соискателей.

3.3. Требования к содержанию и оформлению обязательных документов и материалов приведены в разделе IV настоящего Порядка.

3.4. Документы и материалы выдвигаемой на соискание премии работы представляются в следующей комплектации:

комплекты № 1 и 2 - для работ, не содержащих информацию ограниченного распространения;

комплекты № 1 и 2 с пометкой "Для служебного пользования" -

для работ, содержащих информацию ограниченного распространения;

комплект № 3 - только для работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну.

3.5. Комплект № 1.

Комплект № 1 формируется в отдельную папку с указанием наименования работы и направления выдвижения и содержит следующие документы:

1) сопроводительное письмо;

2) документы выдвижения в одном экземпляре, подшитые в приведенной ниже последовательности, с указанием наименования работы и направления выдвижения:

письмо-выдвижение,

письмо - разрешение на публикацию,

выписки из протоколов заседаний ученого (научного, научно-технического) совета (собрания трудового коллектива),

справки о творческом вкладе каждого из соискателей,

сведения о каждом из соискателей,

реферат работы в четырех экземплярах (брошюры в мягком переплете),

аннотацию работы;

3) документы о работе:

описание работы в одном экземпляре (книга в твердом переплете),

реферат работы в четырех экземплярах (брошюра в мягком переплете),

аннотацию работы в четырех экземплярах;

4) документы об авторском коллективе:

сведения о соискателях,

копии второй и третьей страниц и страницы с регистрацией места жительства паспорта каждого соискателя (распечатываются на одном листе),

согласие на обработку персональных данных каждого соискателя, подшитое в отдельный скоросшиватель, с наименованием работы (в одном экземпляре),

заверенную у нотариуса или в отделе кадров копию трудовой книжки каждого соискателя (в одном экземпляре),

заверенные у нотариуса или в отделе кадров копии уставов и изменений в уставы (других правоустанавливающих документов) выдвигающих организаций,

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц выдвигающих организаций (только первая страница);

5) описание, реферат и аннотация работы в электронном виде на оптическом диске (CD, DVD) (объем не более 1 Мб).

3.6. Комплект № 2.

Комплект № 2 формируется в отдельную папку с указанием наименования работы и направления выдвижения и содержит следующие документы:

документы выдвижения в одном экземпляре аналогично комплекту № 1, подшитые в отдельный скоросшиватель, с указанием наименования работы и направления выдвижения;

описание работы в одном экземпляре (книга в твердом переплете);

реферат работы в четырех экземплярах (брошюры в мягкой обложке);

аннотация работы в четырех экземплярах;

дополнительные материалы (при их наличии) в одном экземпляре;

описание, реферат и аннотацию работы в электронном виде на одном оптическом диске (CD, DVD) (объем не более 1 Мб).

3.7. Комплект № 3 (только для работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну).

В Межведомственный совет сопроводительным письмом представляется в установленном порядке комплект № 3, сформированный

в отдельную папку с указанием наименования головной выдвигающей организации, направления выдвижения и руководителя работы.

Комплект № 3 содержит следующие документы:

1) документы выдвижения в одном экземпляре в сброшюрованном виде в приведенной ниже последовательности:

письмо-выдвижение,

письмо - заключение о возможности/невозможности публикации,

выписки из протоколов заседаний ученого (научного, научно-технического) совета (собрания трудового коллектива),

справки о творческом вкладе каждого из соискателей,

сведения о каждом из соискателей,

реферат работы,

аннотацию работы;

2) документы о работе:

описание работы в одном экземпляре (книга в твердом переплете),

реферат работы в двух экземплярах (брошюры в мягкой обложке),

аннотацию работы в 40 экземплярах в отдельной папке;

3) документы об авторском коллективе:

сведения о соискателях,

копии второй и третьей страниц и страницы с регистрацией места жительства паспорта каждого соискателя,

согласие на обработку персональных данных каждого соискателя,

заверенную у нотариуса или в отделе кадров копию трудовой книжки каждого соискателя,

заверенные копии уставов и изменений в уставы (других правоустанавливающих документов) выдвигающих организаций в двух экземплярах;

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц выдвигающих организаций (только первая страница).





IV. Оформление документов и материалов, выдвигаемых на соискание премии работ

4.1. Документы оформляются в соответствии со стандартными требованиями к текстовым документам.

Текст печатается шрифтом Times New Roman размером № 14 через полтора интервала (кроме аннотации работы).

Аннотация работы печатается с интервалом не менее 18 пт.

Во всех представляемых документах наименование работы, должности соискателей и наименования организаций должны быть записаны одинаково.

Последовательность расположения документов, касающихся соискателей, должна соответствовать последовательности их перечисления в письме-выдвижении.

Не допускается использование сокращенного наименования организаций.

Использование аббревиатур возможно только при наличии их расшифровок в том же документе.

Все документы, материалы и описание работы оформляются на русском языке.

4.2. Сопроводительное письмо должно быть подписано руководством головной выдвигающей организации.

4.3. Письмо-выдвижение.

Письмо в Межведомственный совет о выдвижении работы на соискание премии оформляется на бланке головной выдвигающей организации или органа государственной власти, подписывается руководством, заверяется печатью и должно иметь регистрационный номер и дату.

Содержательная часть письма-выдвижения должна включать в себя следующую информацию:

краткое содержание работы;

обоснование выдвижения работы;

общая оценка работы;

данные о масштабах реализации, научно-технические и технико-экономические показатели, в том числе в сравнении с отечественными и зарубежными аналогами;

сведения о полученном целевом, экономическом или социальном эффекте;

сведения о времени начала и окончания работы, а также о периоде практической реализации результатов работы.

Образец письма-выдвижения приведен в приложении к настоящему Порядку.

4.4. Письмо - разрешение на публикацию.

Материалы, предназначенные для открытого опубликования в открытой печати, оформленные на бланке головной выдвигающей организации за подписью руководства, должны содержать следующую информацию:

наименование работы;

фамилии соискателей с указанием их должностей и места работы;

содержание работы.

К письму - разрешению прикладывается заключение, оформленное

в установленном порядке.

Образец письма - разрешения на публикацию приведен в приложении к настоящему Порядку.

4.5. Выписки из протоколов заседаний ученого (научного, научно-технического) совета (собрания трудового коллектива).

Выписка из протокола заседания совета головной выдвигающей организации (собрания трудового коллектива) о выдвижении работы на соискание премии оформляется с указанием полного наименования организации, наименования работы, состава коллектива соискателей, результатов тайного голосования по выдвижению работы и по каждому из соискателей.

Выписка подписывается председателем и секретарем совета (собрания трудового коллектива) и заверяется печатью организации.

Если в коллектив соискателей включаются лица, не являющиеся работниками головной выдвигающей организации, выписки из протоколов заседаний советов (собраний трудовых коллективов) по месту их основной работы относительно рекомендаций по включению этих лиц в коллектив соискателей оформляются аналогичным образом.

В исключительных случаях (при отсутствии соответствующих советов, невозможности проведения собрания трудового коллектива или его представителей) может быть представлено письмо в двух экземплярах с рекомендацией о выдвижении работников этой организации в состав коллектива соискателей, подписанное ее руководством и заверенное печатью.

Образец выписки из протокола приведен в приложении к настоящему Порядку.

4.6. Справки о творческом вкладе соискателей.

В справке о творческом вкладе соискателя необходимо указать фамилию, имя, отчество соискателя, занимаемую им должность, а также его должность в период выполнения работы, выдвигаемой на соискание премии, ученую степень и звание, описание его конкретного творческого вклада в работу и обоснование включения его в состав коллектива соискателей.

Справка о творческом вкладе подписывается руководством организации по месту работы соискателя в период выполнения им выдвигаемой на соискание премии работы, а также руководством головной выдвигающей организации с указанием даты и заверяется их печатями.

Если работа, выдвигаемая на соискание премии, выполнена одним соискателем, справка о его творческом вкладе не требуется.

Образец справки о творческом вкладе соискателей приведен в приложении к настоящему Порядку.

4.7. Описание работы.

В описании работы излагается основное содержание работы, приводятся полученные результаты, сведения о целевом, экономическом или социальном эффекте, показываются масштабы реализации и перспективы дальнейшего использования результатов, научно-технические, технико-экономические и социально-экономические показатели работы (в том числе в сравнении с существующими отечественными и зарубежными аналогами), отмечается патентно-лицензионная ценность разработок.

Указываются (при возможности) соответствующие государственные программы Российской Федерации, федеральные целевые и другие программы, приоритетные направления и критические технологии, в реализацию которых вносит вклад данная работа.

В описание работы могут быть включены иллюстрации, схемы, таблицы и т.п., размещаемые по тексту или в приложении, а также отзывы, заключения, перечни полученных патентов и авторских свидетельств, список трудов, опубликованных соискателями по теме работы, подтверждающие творческий вклад каждого из соискателей в данную работу.

Оформление описания работы:

каждый экземпляр описания работы должен быть переплетен в твердую обложку, на которой указываются наименование работы, номер и направление присуждения премии, по которому выдвигается работа, фамилии и инициалы соискателей;

на титульном листе указываются: полное наименование головной выдвигающей организации в соответствии с уставом, полное наименование работы, направление присуждения премии, по которому выдвигается работа; фамилии, имена, отчества соискателей, их ученые степени и звания, должности, места работы;

за титульным листом помещается лист с подписями соискателей, который имеет заголовок "Авторы работы" и содержит расположенные в один столбец собственноручные подписи соискателей и расшифровку их фамилий с инициалами.

Объем описания работы, включая иллюстрации и другие приложения, не должен превышать 100 листов (формат А4, книжная ориентация, односторонняя печать).

4.8. Реферат работы.

Реферат работы включает основную идею и краткое содержание работы, научно-технические и/или социально-экономические достижения, масштабы реализации, размеры эффекта, оценку новизны, сравнение с существующими отечественными и зарубежными аналогами.

Последний лист реферата подписывается всеми соискателями в один столбец с расшифровкой их фамилий.

Каждый экземпляр реферата должен быть сброшюрован в мягкую обложку, оформленную аналогично обложке описания работы.

Реферат может быть оформлен в стиле презентации (с кратким и емким текстом, схемами, иллюстрациями, графиками, таблицами и т.д.).

Объем реферата не должен превышать 10 листов, включая обложку и подписной лист (формат А4, односторонняя печать).

Образец титульного листа реферата работы приведен в приложении к настоящему Порядку.

4.9. Аннотация работы.

Аннотация работы оформляется на одном листе (формат А4, книжная ориентация, все поля по 2,5 см, шрифт Times New Roman размером № 14, интервал 18 пт, двусторонняя печать).

На лицевой стороне листа указывается следующая информация:

наименование работы, номер и направление присуждения премии, по которому выдвигается работа;

полное наименование головной выдвигающей организации в соответствии с уставом;

фамилии, имена и отчества руководителя работы (с пометкой "руководитель") и других соискателей, места их работы, должности, ученые степени и звания.

На оборотной стороне листа указываются:

краткое изложение содержания работы;

основная идея;

практическое значение результатов;

информация о достигнутом целевом, научно-техническом, экономическом и/или социально-экономическом эффекте;

подпись руководителя работы или одного из членов коллектива соискателей с расшифровкой фамилии и инициалами.

Образец аннотации работы приведен в приложении к настоящему Порядку.

4.10. Описание, реферат и аннотация работы в электронном виде.

Описание, реферат и аннотация работы записываются отдельными файлами на оптический диск (CD, DVD) в формате .doc (.docx) или .pdf (объем - не более 100 Мб).

Аннотацию работы следует обязательно дополнительно записать на этот же электронный носитель в формате .doc (.docx).

4.11. Сведения о соискателях.

Сведения о каждом соискателе с указанием наименования работы, выдвигаемой на соискание премии, оформляются на бланке организации по месту его основной работы в следующем виде:

наименование работы (номер и направление присуждения премий);

фамилия, имя, отчество (точно по паспорту);

дата рождения;

серия, номер паспорта, дата и место выдачи;

место работы (полное наименование организации в соответствии с уставом с указанием ведомственной принадлежности);

занимаемая должность по основному месту работы;

ученая степень и звание;

звание лауреата премии государственного значения (если имеется, указать, какой премии, какого года и за какую работу);

служебный адрес (с указанием почтового индекса) и телефон;

домашний адрес (с указанием почтового индекса), телефон, сотовый телефон и др.

Сведения подписываются соискателем, заверяются подписью работника отдела кадров и печатью организации с указанием даты заполнения.

Для пенсионеров сведения представляются на бланке организации, где соискатель работал в период выполнения работы, или на бланке головной выдвигающей организации.

В случае если после представления в Межведомственный совет работы, выдвигаемой на соискание премии, в сведениях о каком-либо соискателе (должность, место работы, паспортные данные, номер телефона и т.п.) произошли изменения, то головная выдвигающая организация обязана обеспечить оперативную передачу в Межведомственный совет информации об указанных изменениях (по адресу Госкорпорации "Роскосмос", указанному в объявлении о проведении конкурса).

Образец сведений о соискателе приведен в приложении к настоящему Порядку.

4.12. Согласие автора на обработку персональных данных оформляется в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", и подписывается лично автором.

Образец согласия на обработку персональных данных приведен в приложении к настоящему Порядку.

4.13. Заверенные копии уставов и изменений в уставы организаций (других правоустанавливающих документов).

Копии уставов и изменений в уставы организаций (других правоустанавливающих документов) должны быть прошиты и заверены нотариально или отделом кадров организаций.

Для неработающего пенсионера, включенного в состав коллектива соискателей, представляется копия устава организации с последнего места его работы (или головной выдвигающей организации).

4.14. Дополнительные материалы.

Дополнительные материалы представляются по усмотрению авторов в отдельной папке в одном экземпляре и могут содержать схемы, чертежи, копии авторских свидетельств, карты, фотографии, вырезки из газет, журналов и другие материалы.

4.15. Порядок расположения документов об авторах выдвигаемой работы должен соответствовать последовательности перечисления их фамилий в письме-выдвижении.

4.16. Не допускается сокращение наименований организаций. Использование аббревиатур возможно только при наличии в документе их расшифровок.





V. Прием и возврат документов

5.1. Прием работ, выдвигаемых на соискание премий 2021 года, осуществляется в Госкорпорации "Роскосмос" по адресу: г. Москва, Бережковская наб., д. 22.

5.2. Работы принимаются лично от соискателей (при предъявлении паспорта) или от их доверенных лиц (при наличии доверенности, заверенной нотариально или отделом кадров по месту работы соискателя, и предъявлении паспорта доверенного лица).

5.3. Работы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, представляются в Госкорпорацию "Роскосмос" в соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации о защите государственной тайны.

5.4. При приеме работ проверяется соответствие представляемых в Межведомственный совет документов и материалов требованиям к их составу, комплектации и оформлению. Работы, оформленные с нарушением указанных требований, не принимаются.

5.5. Принятые работы, документы и материалы не возвращаются.

5.6. Сроки приема работ: с даты объявления конкурса до 20 мая 2021 г. (16:00).

5.7. Проход в Госкорпорацию "Роскосмос" для сдачи работ осуществляется по предварительно заказанным пропускам при предъявлении паспорта.

Контакты для справок и заказа пропуска:

Ткаченко Наталья Викторовна (тел.: 8 (495) 631-90-09, доб. 23-90; эл. почта: Tkachenko.NV@roscosmos.ru); Матвеева Елизавета Борисовна (тел.: 8 (495) 631-90-00, доб. 32-56; эл. почта: Matveeva.EB@roscosmos.ru); Саркисян Наира Артюшевна (тел.: 8 (495) 631-90-00, доб. 32-75; эл. почта: Sarkisyan.NA@roscosmos.ru).